Kleve: Unfall mit Rettungswagen – zwei Schwerverletzte

Kleve-Materborn In Kleve-Materborn stießen ein Rettungswagen im Einsatz und ein Berlingo in der Kreuzung Queralle zusammen. Das ist passiert.

Am Mittwoch, 7. Februar, gab es auf der Kreuzung Materborner Allee / Querallee einen schweren Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug des Rettungsdienstes, welches mit zwei Personen besetzt war, befand sich auf einer Einsatzfahrt (inklusive Martinshorn). Der Wagen (Hersteller: Mercedes) befuhr die Materborner Allee aus Fahrtrichtung Klever Stadtzentrum und wollte die Kreuzung in Fahrtrichtung Reichswalde passieren. Während der Einfahrt in die Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem Autofahrer, welcher die Dorfstraße in Fahrtrichtung Materborn befuhr und den Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Querallee passieren wollte.

Rettungskräfte wurden leicht verletzt

Durch die Kollision wurden die beiden Rettungskräfte, ein 61-Jähriger sowie 41-Jähriger Mann aus Kleve, leicht verletzt und das Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs, ein 69-Jähriger Mann sowie eine 65-Jährige Frau aus Kleve, wurden durch die Kollision schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der schwarze Citroen Berlingo, in dem sich die beiden schwer verletzten Personen befanden, wurde gegen eine Grundstücksmauer geschleudert und schwer beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der beschädigte Rettungswagen. Foto: Feuerwehr Kleve

Der Löschzug Materborn wurde gegen 18:11 Uhr gerufen. Die Feuerwehrmänner musste aus dem Wagen Kühlflüssigkeit aufnehmen. Im Anschluss wurde der Radweg noch einmal mit Wasser abgespült. Nach zirka anderthalb Stunden konnte der Löschzug Materborn wieder einsatzbereit einrücken.

