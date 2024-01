Kleve: Viethen‘s Bullen feiern im Griethausener Bullenstall

Kleve Viethen‘s Bullen feierten in Griethausen einen gelungenen Auftakt in den Sitzungskarneval. Das wurde den Gästen im Bullenstall geboten.

Im Bürgerhaus Griethausen eröffneten jüngst die Karnevalsfreunde Viethen`s Bullen mit ihrer ersten Sitzung ihren Sitzungskarneval. Der Saal war nach dem bewährten Motto „Karneval im Bullenstall“ festlich geschmückt und wurde mit einem temporeichen Bühnenprogramm in eine karnevalistische Hochburg verwandelt.

Sitzungspräsident Stephan Brocks startete gemeinsam mit Assistentin Melissa Tripp die Sitzung – die Bullen Flames sorgten danach mit ihrem Gardetanz für einen gelungenen Programmauftakt.

Hoher Besuch von den Gocher Tollitäten

Danach zogen die Gocher Tollitäten Prinz Michael „Micky“ II. Görtz und Caroline I. ein und begeisterten mit Gardetanz und Wortwitz. Die Frauen der Bullen-Männer, das B-Team, verzauberten mit Showtanz und Lichteffekten. Eyleen „Chantal“ Salija erklärte im ersten Wortbeitrag ihre Welt des Online-Konsums. Es folgte ein tänzerisches Highlight mit Tanzmajor Niklas Grundmann.

Dann war es so weit: Prinz Benedikt „der Kreative“ zog mit Garde und Breijpott Tröpfchen, musikalisch begleitet vom Gocher Musikverein 1987, in seine Prinzenhochburg ein und brachte mit dem Prinzenlied den Bullenstall zum Kochen. Fazit: „Tragt Eure Begeisterung weiter so in alle Säle im Klever Land!“

Kneipengänger und Gassenhauer

Es folgten der Einblick in eine Klever Kneipe mit Bärbel Mathias, Nicole Thielen, Manuel Claasen, Tim Grundmann, Holger Kohn und Rüdiger van Acken. Felix und Stefan Übel zeigten Dance Moves, Lutz Kaus und Sarah Timmer ließen sich von Eheberaterin Melanie Holtkamp helfen. Lia Moczygemba und Ronja Elbers zeigten ein Tanzmedley und Saltos, es folgte das Bühnenstück „Take Me Out“. Den letzten Wortbeitrag des Abends gab es mit den Quasselstrippen Martina Kohn und Nicole Thielen.

Nach Auftritten von Entertainer Jürgen Christ und den Flames sowie einer Playbackshow endete der Abend. Viethen‘s Bullen freuen sich jetzt auf die zweite Sitzung am Samstag, 20. Januar.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Goch: Wurden Azubis von Malergesellen sexuell missbraucht?

Kreis Kleve: Landwirte skeptisch – „Das Frühjahr wird schwierig!“

Kleve: So fallen die Strom- und Gasabrechnungen jetzt aus

Kleve: Fahrbahnmarkierungen auf der Ringstraße schwinden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland