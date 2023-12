Kleve: Warum Polizei Kastenwagen aus dem Verkehr gezogen hat

Kellen Polizei hat in Kleve-Kellen Kastenwagen mit polnischer Zulassung überprüft. Fahrzeug wies erhebliche Mängel auf. Bußgeld verhängt.

Am Montag überprüften Beamte des Verkehrsdienstes Kleve auf der Wilhelmstraße in Kleve-Kellen einen Kastenwagen der Marke Iveco mit polnischer Zulassung. Der ältere Lkw mit 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse machte bereits äußerlich einen desolaten Eindruck. Einen Fahrzeugschein konnte der Fahrer nicht vorlegen. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug bereits in Polen aufgrund gefährlicher Mängel nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen durfte.

Bußgeldverfahren eingeleitet

Der letzte Fahrzeughalter veräußerte das Fahrzeug an eine unbekannte Person. Eine Wiederinbetriebnahme war für dieses Fahrzeug nicht vorgesehen. Weitere Nachforschungen führten zu einem Eigentümer des Fahrzeugs aus Goch. Der Iveco wurde einem amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr vorgeführt.

Hier wurden erhebliche Mängel festgestellt. Es war verwunderlich, so die Polizei, dass der Lkw angesichts der massiven Durchrostungen an tragenden Teilen überhaupt noch fahrbar war. Das Fahrzeug wurde aus dem Verkehr gezogen und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

