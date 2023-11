Kleve: Was Benedikt Kreusch zum überzeugten Prinzen macht

Kleve Benedikt Kreusch ist Karnevalsmensch durch und durch. Der ausgezeichnete Steinmetz und Steinbildhauer aus Kellen ist der Klever Prinz.

Benedikt Ludwig Kreusch ist ein Mann, der auffällt. Hochgewachsen, sportlich und mit einem gepflegten Zwirbelbart als Blickfang im sympathischen Gesicht. Seine Augen leuchten merklich auf, wenn er vom Karneval erzählt. In diesem Jahr noch ein wenig mehr als in all den vielen fünften Jahreszeiten der vergangenen Jahrzehnte. Denn er führt in der Session 2023/24 die närrische Gemeinschaft der Schwanenstadt an. Er ist der Klever Prinz Benedikt, der Kreative. Darauf freut er sich aus tiefstem Herzen.

Der Narr hält der Schwanenburg-Stadt den Spiegel vor

Vor vielen, vielen Jahren hat er als Steinmetz einen Brunnenentwurf hergestellt, der sein Büro ziert und als Sinnbild für den Klever Karneval steht und genau diese innige Beziehung zum Karneval beschreibt: Ein Narr, der die Schwanenburg herzlichst umarmt und den Menschen einen Spiegel vorhält.

„Im Moment fühle ich mich wirklich auf einem absoluten Hoch in meinem Leben“, verrät er, der sich selbst als Kopfmensch bezeichnet, der NRZ im Gespräch. Und outet sich beim Thema Karneval als Herzensmensch.

Doch von Anfang an.

Aus Emmerich nach Kleve-Kellen

Die Bühne kann er: Benedikt Kreusch brachte Stimmung in den Saal. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Geboren wurde der heutige Prinz in Emmerich, wo er als Nesthäkchen mit drei Geschwistern die ersten Lebensjahre in Emmerich-Praest verbrachte. Bis es seine Familie nach Kleve-Kellen und dort an die Peiterstraße zog. Hier siedelte sich sein Vater mit seinem Steinmetzbetrieb vis-a-vis des Friedhofs an – und Benedikt Kreusch trat in die Fußstapfen seines Vaters. „Das war damals nach meinem Abitur am KAG eine Entscheidung für die Sicherheit. Denn ich hatte auch überlegt, ob ich Architekt werden sollte.“ Die Entscheidung fiel für das kreative Handwerk im elterlichen Betrieb – bis heute ohne Reue.

Zum Abi verrät er: „Das war knapp, ich war eher der Clown, frech, weniger fleißig.“ Dafür aber umso ernsthafter im Beruf. Nach der Ausbildung erlebte er zwei „ganz tolle“ Gesellenjahre am Kölner Dom. Dann folgten 1995 der Meistertitel „Steinmetz- und Steinbildhauermeister“ und die Übernahme des elterlichen Betriebes. Privat lief es auch.

Die Jugendliebe geheiratet

Benedikt Kreusch mit einem seiner Lieblingsmotive: Der Narr auf der Schwanenburg. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / Kleve

Seine Frau Gaby hatte er bereits im jugendlichen Alter von 15 Jahren kennen- und lieben gelernt. Geheiratet hat er sie 1993 – auch eine gute Entscheidung. Die Jugendliebe hält bis heute. Der gemeinsame Sohn kam kurz nach seiner Meisterprüfung zur Welt – und ist heute selbst auch Steinmetzmeister und im Betrieb seines Vaters eine feste Größe. Benedikt Kreuschs Tochter wurde zwei Jahre später geboren: 1997. „Da war ich gerade geprüfter Restaurator im Handwerk geworden.“ Benedikt Kreusch ist stolz auf sein Handwerk. Kann er auch sein: Bei der Bundesgartenschau 2023 holte seine Stele die Goldmedaille.

Doch zurück zum Klever Prinzen: Seine Leidenschaft für den Karneval wurde bereits im jungen Kreusch als Kind beim Emmericher Straßenkarneval geweckt. Als Jugendlicher gab’s eine Zeit, da war die Narretei „uncool“. Das hielt aber nicht wirklich lange, denn seine Frau Gaby, selbst ein Kind des Frohsinns, weckte in ihm den künftigen Prinzen wieder auf.

Beim großen Jaques Tilly gelernt

„Der Straßenkarneval war immer so meins. Meine Frau und ich haben die verrücktesten Kostüme genäht und gefärbt. Es macht uns einfach Spaß in neue Rollen zu schlüpfen.“ Wo kann man das besser als im Karneval? Nach seiner Frau wurde dann auch er selbst im Jahr 2000 Mitglied bei den Kellener Brejpott-Quakern. Der kreative Kreusch war hier für die Abteilung der Wagenbauer geboren und setzte moderne Wagenbauten um, für die er die Technik auch beim großen Jaques Tilly (Karneval Düsseldorf) erlernen durfte.

Aus der Tradition des Feierns Kraft schöpfen

„Nur an den Sitzungskarneval musste ich mich gewöhnen“, gibt er zu. Aber das gelang ihm schnell, zumal auch seine ganze Familie hier aktiv war. Schließlich landete er im Elferrat und war auch Gardist bei zwei Klever Prinzen. „Da hat’s mich wirklich gepackt“, lacht er, „ich war so begeistert, dass ich es als absolute Erfüllung empfand zu sehen, wie das Thema Karneval und Frohsinn die Leute packt und antreibt. Das ist heute noch so.“ Für Benedikt Kreusch ist „Prinz Sein“ gelebter Traum und Auftrag, den er einfach erfüllen muss: „Menschen zusammenbringen und den Frohsinn weiter geben.“

Übrigens auch aus Überzeugung gerade heute: „Es geht in der Session nicht darum, vergessen zu machen, was in der Welt passiert. Aber es geht darum, dabei zu helfen, es besser zu ertragen und aus dem augenblicklichen Frohsinn und der Tradition des Feierns Kraft zu schöpfen.“ In diesem Sinne sieht er sich als Klever Prinz ganz klar auch als Hüter und Verbreiter des Frohsinns.

