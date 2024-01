Karnevalsverein Kleve: Was Karnevalisten beim KCM-Neujahrsgrillen erwartet

Kleve Die Kleefse Clubmaennekes laden für den 5. Januar zum 12. Neujahrsgrillen nach Rindern ein. Wer dabei auf der Bühne auftritt.

Bevor es in die heiße Phase der fünften Jahreszeit geht, lädt der Karnevalsverein Kleefse Clubmaennekes für Freitag, 5. Januar, ab 19.11 Uhr (Einlass ab 18.11 Uhr) zu seinem 12. Neujahrsgrillen in die Begegnungsstätte Rindern, Drususdeich 46, ein. Die Barbecue-Meister der Metzgerei Moeselaegen bieten unter anderem gegrillte Leckereien an, Getränke schenken die Wirte der Begegnungsstätte Rindern aus.

Die Showband Kleefse Tön wird genauso für karnevalistische Stimmung sorgen wie die Tanzgarde Divas der KG Germania Materborn, die an diesem Abend die Kleefse Clubmaennekes besuchen und ihren Showtanz zeigen wird. Auch der Klever Prinz Benedikt der Kreative und der Kranenburger Prinz Norbert (Nöppi) der Bewegende samt ihren Gefolgen haben sich angekündigt.

Tickets gibt es für zehn Euro

Wer Interesse hat, diesen etwas anderen Karnevalsverein näher kennenzulernen und herein schnuppern möchte, ist herzlich zum Neujahrsgrillen eingeladen. Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro können im Vorfeld über die E-Mail-Adresse Vorstand@kleefse-clubmaennekes.de bestellt und reserviert werden.

Die Kleefse Clubmaennekes werden auch in der aktuellen Session wieder die Moderation der großen Damen- und Herrensitzung am 2. und 3. Februar im Klever Festzelt übernehmen. Begleitet von einem schmucken Elferrat, unterhalten dann auf der Bühne Michael Hoenselaar und Guido Gerold mit Witz und Enthusiasmus die Jecken. Hierfür und für alle anderen Veranstaltungen sind Karten unter www.kleverfestzelt.de zu erhalten. Das Motto der Kleefse Clubmaennekes für die aktuelle Session lautet: „Mal läufts rund, mal läufts schief, der KCM bleibt kreativ!“

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.kleefse-clubmaennekes.de.

