Kleve: Wie soll sich ein Nationalpark Reichswald entwickeln?

Kranenburg-Frasselt Der Nabu lädt am Sonntag, 21. Januar, zu einer Wanderung durch den Wald ein und erklärt, welche Möglichkeiten ein Nationalpark bietet.

Der Nabu-Kreisverband Kleve lädt ein, bei einem Waldspaziergang am 21. Januar, den Wald rund um Kranenburg-Frasselt besser kennenzulernen. Dietrich Cerff, Waldexperte und Vorstandsvorsitzender der NABU-Naturschutzstation Niederrhein, leitet die Exkursion und erläutert das Vorhaben, den Reichswald als Nationalpark ausweisen zu lassen. Interessierte können sich um 10 Uhr am Waldparkplatz in Kranenburg-Frasselt (Gocher Straße, Ecke Treppkesweg) einfinden.

Naturnahe Waldbestände

Im Mittelpunkt steht, was ein Nationalpark für Natur und Menschen bedeutet und welche Möglichkeiten sich dafür für den Reichswald und die Region ergeben. Bei dem zweistündigen Spaziergang lässt sich zudem ein Eindruck darüber gewinnen, was den Wald so besonders und schützenswert macht. Die gewählte Route führt an verschiedensten Waldbeständen vorbei. Einige davon sehr naturnah, diese geben einen kleinen Eindruck davon, wie sich ein Nationalpark entwickeln kann.

Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig

