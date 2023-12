Kleve: Wildgänse live erleben - wie das funktioniert

Kleve Im Dezember und Januar kann man am Niederrhein wieder Wildgänse beobachten. Diese Exkursionen zu den Wintergästen werden angeboten.

Hunderttausende Wildgänse überwintern zurzeit am Niederrhein. Im Dezember und Januar sind es so viele wie zu keiner anderen Zeit. Die NABU-Naturschutzstation Niederrhein bietet Gänsesafaris und Abendspaziergänge an, bei denen Naturbegeisterte ganz nah an die Wildgänse herankommen.

Morgendliche Feuchtigkeit lässt die Grashalme auf den Feldern glitzern, die Morgensonne tüncht alles in rosa Licht und dann tauchen die Köpfe von Hunderten von Wildgänsen aus dem Nebel auf. Sie strecken ihre gemusterten Hälse, klappern mit den orangenen Schnäbeln und scheinen mit ihrem Geschnatter die ganze Welt mit einem winterlichen Morgenorchester erfreuen zu wollen. So viele Gänse wie jetzt um den Jahreswechsel zählen die Ehrenamtlichen der Biologischen Stationen im ganzen Jahr nicht mehr.

Bis Ende Dezember Jungtiere erkennen

„Besonders schön ist, dass man bis Ende Dezember die Junggänse noch gut erkennen kann“, sagt Gabi Willenberg. Sie ist nicht nur ehrenamtliche Gänsezählerin, sondern bietet über die NABU-Naturschutzstation Niederrhein auch Exkursionen zu den gefiederten Wintergästen an. „Nach der Jahreswende treffen dafür die ersten Weißwangengänse ein.“

Der Untere Niederrhein ist eines der bedeutendsten Überwinterungsgebiete arktischer Wildgänse in Deutschland. Die meisten davon sind Blässgänse, von denen rund ein Viertel des nordeuropäischen Winterbestands in Nordrhein-Westfalen rastet. Vom Bus aus kann dieses faszinierende Naturschauspiel besonders gut erlebt werden, ohne die Tiere Störungen auszusetzen. Erfahrene Ehrenamtliche wie Gabi Willenberg bieten solche Exkursionen von Kleve und Kranenburg aus an. Mit Fernglas und Spektiv können Blässgans, Saatgans und Co. auf ihren Nahrungs- und Rastplätzen beobachtet werden, während die Ehrenamtlichen mit viel Wissen und Charme das Leben der Zugvögel näherbringen.

Nur noch wenige Plätze für Abendspaziergänge

Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, kann die Wildgänse bei stimmungsvoller Abenddämmerung in der Millingerwaard erleben. Zwischen Konikpferden, Galloway-Rindern und Bibern führt die Exkursion durch das wunderschöne Naturschutzgebiet zu den Schlafgewässern der Wildgänse. Hier kann der abendliche Einflug der Gänse beobachtet werden – viel Geschnatter garantiert.

Für die Abendspaziergänge über den Winter sind noch einige wenige Plätze frei. Die Gänsesafaris starten wieder im Januar, auch hier wird eine zeitige Anmeldung empfohlen. Diese kann auf www.nabu-naturschutzstation.de oder telefonisch unter 02821/713988-0 erfolgen. Gruppen können auf Anfrage weitere Termine buchen. Auch inklusive Angebote sind möglich.

