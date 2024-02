Kleve: Zwei Abende mit Kazmierczak im Aussichtsturm

Kleve Im Klever Aussichtsturm gibt es viel Musik, Talk und zwei Comedy-Abende mit dem beliebten WDR-Reporter. So kommt man an Karten.

Im Klever Aussichtsturm gibt es im Frühjahr ein üppiges Kulturprogramm. Zum Auftakt stellen Reinhard Berens und Bruno Schmitz das Tango-Ensemble Triolet vor, welches am Mittwoch, 14. Februar, um 20 Uhr zu sehen sein wird. Triolet ist ein argentinisch-deutsches Tangoensemble in der Besetzung Bandoneon, Gitarre, Klarinette und Gesang. Triolet tritt seit einigen Jahren in Buenos Aires auf und ist jetzt auf Europatournee. Der Eintritt kostet 15 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Neue Talkreihe startet im März

Beim „Talk im Turm“ bitten Heiner Frost und Reinhard Berens zum Gespräch mit lokalen Vereinen, die ihre Zukunftsperspektiven suchen. Die neue Talkreihe startet am Mittwoch, 6. März, um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Lieder zum Zuhören und Mitsingen werden am Mittwoch, 24. April, im 20 Uhr geboten. Mister Bluebird wird mit dem Publikum Countrylieder singen. Er spielt aber auch Oldies, Schlager und Liedermachersongs. Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Karten kosten zehn Euro. Weitere Infos unter: www.mister-bluebird.de.

Comedy mit Ludger Kazmierczak

Der Freundeskreis Klever Museen lädt am Mittwoch, 15. Mai, zu einem Abend über B.C. Koekkoek, das Wandern und die Natur in der Umgebung. Ursula Geißelbrecht wird einen Vortrag halten. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten kosten 12 Euro.

Ludger Kazmierczak ist dann mit seinem Comedyprogramm am Samstag, 10. August, im Aussichtsturm. Der erste Abend ist bereits ausverkauft. Beginn des Programms ist um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Eintrittskarten kosten 29,80 Euro über www.reservix.de.

Waldkino am Turm

Die Klangfabrik präsentiert am Donnerstag, 4. Juli, die Beatclub Revival-Band „Missing Links“. Die Gruppe aus dem Sauerland spielt den echten Beat- und Star-Club-Sound der 60er Jahre. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es unter www.klangfabrik-kleve.de und in der Buchhandlung Hintzen.

Für Cineasten bietet das Turmteam im Sommer zwei Filmabende. Am Samstag, 20. Juli, und am Samstag, 17. August, startet jeweils ein Film nach Sonnenuntergang im Waldkino. Was gespielt wird, ist noch eine Überraschung. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Karten kosten 8 Euro. Infos unter: www.zumturmkleve.de.

