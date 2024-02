Klever Arztpraxis geschlossen: Information per Bandansage

Kleve Die Hausarztpraxis Dr. Frey in Kleve ist ab sofort geschlossen. Das teilt der Allgemeinmediziner über eine Bandansage mit. Die Gründe.

„Wir suchen ganz dringend einen Kinderarzt, der noch Patienten aufnimmt!!! Unser ist leider von einen auf den anderen Tag abgehauen“: So lautete der verzweifelte Aufruf eines Nutzers bei Facebook am Donnerstag, 15. Februar.

Die Hausarzt- und Betriebsarztpraxis Dr. Frey an der Hoffmannallee 55 in Kleve ist ab sofort geschlossen. Patienten erfahren diese Neuigkeit über eine Bandansage der Praxis am Telefon.

Dr. Frey: „Schwerwiegende persönliche Gründe“

In dieser teilt der Allgemeinmediziner mit, dass man zwar richtig verbunden sei, aber er bedauerlicherweise mitteilen müsse, dass aus „enttäuschenden und schwerwiegenden persönlichen Gründen“ die Praxis mit sofortiger Wirkung dauerhaft geschlossen sei.

Die Praxis des Klever Hausarzts Dr. Claus W. Frey lag im Hoffmannkontor in der Oberstadt. Foto: Niklas Preuten / NRZ

Erst Anfang April hatte er im Alter von 71 Jahren seine Praxis in Kleve eröffnet, nachdem er vom Allgäu aus persönlichen Gründen an den Niederrhein gezogen war. Die Akten werde er in den nächsten Wochen seinen Patienten zukommen lassen, so der Mediziner.

Dr. Frey: „Das persönliche Umfeld zwingt mich dazu, Kleve zu verlassen“

So verabschiedet er sich von seinen Patientinnen und Patienten: „Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen bis heute, ich habe mich bei Ihnen sehr wohlgefühlt, aber das persönliche Umfeld zwingt mich dazu, Kleve zu verlassen. Ende der Ansage.“

Im Hinblick auf den Ärztemangel am Niederrhein ist diese Nachricht ein weiterer schwerer Schlag.

