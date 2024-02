Klever Rosenmontagszug: Diese Gruppen rollen und laufen mit

Kleve Karnevalsgesellschaften und Karnevalsclubs begleiten den Prinzen am Rosenmontag durch Kleve stadtaufwärts. Diese Gruppen machen mit.

Das Klever Rosenmontags-Komitee (KRK) hat folgende Teilnehmende für den Rosenmontagszug ab Kellen die Stadt aufwärts eingeplant: Wie immer führt die Feuerwehr vor dem Mottowagen des KRK den Zug an und schließt der Prinzenwagen mit Prinz Benedikt, dem Kreativen, den Lindwurm mit diesmal 54 Zugnummern ab. Die Gardefrauen sowie Family and friends sind ihm in jeweils eigenen Wagen ganz nah. Der Spielmannszug Reichswalde der Freiwilligen Feuerwehr Kleve macht in diesem Gespann Musik.

Mehrere Karnevalsgesellschaften schicken Wagen und Fußgruppen auf die jecke Reise, so die Brejpott-Quaker als Hausmannschaft des Prinzen, die Schwanenfunker, KG Klever Schildbürger 1979, Viethen´s Bullen, Fidelitas Materborn, Germania Materborn und der Sportverein Siegfried Materborn ist durch ganz eigene Themen motiviert.

Auch Freunde aus der Nachbarschaft

Dabei sind außerdem Freunde aus den Niederlanden sowie anderen Kommunen, die mitunter schon am Sonntag in Zügen in Kranenburg und Bedburg-Hau ihre jecke Kreativität beim Wagenbau zeigen konnten. Aus den Niederlanden haben sich angekündigt: Now Toch Aecht Un Poar Moije sowie die Gruppen Dan Hedde Wa und CV de knolle Goar und auch Wiet eweg.

Aus der Nachbarschaft kommen Gute Laune Hau, Funkturm Hau mit Wagen und Fußgruppe sowie die KG Blau-Gelb Schneppenbaum und Karnevalsfreunde St.Antonius. Auch die TTVg Rot-Weiß Kleve läuft mit.

Die Jeck Uni Clique als Fußgruppe der Hochschule Kleve sind im Klever Karneval angekommen. Oft seit langen Jahren und mit richtig originellen Themen sind auch diesmal Karnevalsclubs dabei: Donsbrüggen, Keeken, Dosenbier, Spoy, Die Gecken vom Niederrhein, Fette Party, Die vollen Eulen, De Hiesigen, Pinke Horde, Mehrhüner, Satte Jecken 06, Echte Fründe. Außerdem karnevalistisch aufgelegt sind Volle Tröte, Fraggles, Fliesentisch und Lecker Jeck, Dorfkids, Hause Jonges und die JuD - Jeck und Durschjeknallt sowie CKJ. Der Mittelstand hat wieder ein lokales Motto aufbereitet. Auch Narren aus der Partnerstadt Ronse aus Belgien scheuen keinen weiten Weg, um hier mitzufeiern.

