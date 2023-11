Klever soll versucht haben, Kopf von Mitbewohner abzusägen

Das Schwurgericht tagt auf der Schwanenburg in Kleve.

Kleve Landgericht Kleve: Psychisch kranker 37-Jähriger soll Mitbewohner vorsätzlich getötet haben. Was ihm nach dem Prozess droht.

Vor dem Landgericht Kleve ist für Donnerstag, 7. Dezember, ab 9 Uhr in Saal A 105 der Auftakt eines Sicherungsverfahrens wegen Totschlags im Zustand der Schuldunfähigkeit angesetzt, das einen 37-jährigen Mann aus Kleve betrifft.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte am 11. Juni 2023 mit einem Mitbewohner in Streit geraten sein und diesen dann durch Messerstiche in den Kopf und den Oberkörper vorsätzlich getötet haben. Anschließend soll er versucht haben, den Kopf vom Oberkörper mit einer Säge abzutrennen – wobei er die Halswirbelsäule durchtrennt haben soll.

Angeklagter soll unter psychischer Erkrankung gelitten haben

Der Angeklagte soll zum Tatzeitpunkt unter einer psychischen Erkrankung gelitten haben. Ihm droht nach Angaben des Landgerichts Kleve die unbefristete und geschlossene Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB. Für den Angeklagten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Zum Prozessauftakt am 7. Dezember sind 20 Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Das Schwurgericht tritt nach aktueller Planung zu einem Fortsetzungstermin am 18. Dezember ebenfalls ab 9 Uhr im Saal A 105 zusammen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Besuch bei Pro Dogbo in Afrika – fröhliche Videos

Kalkar: Der Verein der Freunde Kalkars präsentiert im Museum und in St. Nicolai das Dorf Niedermörmter

Goch: Freudenberger Möbel für Deutsche Sporthochschule Köln

Goch: Prinzentreffen mit Willi Girmes – Tickets sind knapp

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland