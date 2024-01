Klever Trompeter und junger Organist laden in die Kirche

Kleve Junger Trompeter Samuel Walter aus Kleve und junger Organist laden zum Konzert. Bunte Kirchenfenster inspirierten diese Komponisten.

Der junge, aus Kleve stammende Trompeter Samuel Walter ist derzeit Stipendiat des Deutschen Musikwettbewerbs und gibt ein Heimspiel, am Sonntag, 4. Februar, 18 Uhr im Rahmen der Besonderen Reihe in der Versöhnungskirche Kleve am Markt Linde. Mit dem jungen Organisten Lukas Euler, ebenfalls Stipendiat in der Konzertauswahl des Deutschen Musikrats, bildet er das Duo AeroFone. Das facettenreiche Konzertprogramm der beiden Musiktalente orientiert sich thematisch an den schillernden Kirchenfenstern großer Kathedralen – gespielt in der Versöhnungskirche, die keine bunten Fenster hat.

„Farbenspiele” schreibt das Duo AeroFone als Titel über das Programm mit ausgesuchten Werken des Repertoires für Trompete und Orgel: „Obwohl viele der Komponisten dieses Programms nicht allzu bekannt sind, so sind sie doch für diese Duo-Besetzung die Größten ihrer Zeit und beweisen es mit einem fulminanten Farbenspiel“, begründen Samuel Walter und Lukas Euler ihre Werkwahl.

Diese Stücke stehen auf dem Programm

Illustre Kirchenfenster inspirierten Komponisten wie den Tschechen Petr Eben, der sich in seinem Werk „Okna“ („Fenster“) auf die Glasmosaiken von Marc Chagall in der Synagoge in Jerusalem bezieht. Die Orgel – Lukas Euler leitet das Hauptwerk mit einer eigenen „Hommage à Marc Chagall“ ein – liefert ihm dabei die Feierlichkeit der bunten Glasflächen, während der Trompetenton für die druchstrahlenden Farben steht. Der Spätromantiker Sigfrid Karg-Ehlert komponierte seine „Cathedral Windows“ über gregorianische Themen. Karg-Ehlert wurde in den 1970er Jahren als bedeutender Orgel-Komponist nach Max Reger wiederentdeckt. Ebenfalls zu hören sein wird Henri Tomasis „Semaine Sainte d Cuzco“, eine Vertonung der Heiligen Osterwoche im peruanischen Cuzco. „Musik, die nicht von Herzen kommt, ist keine Musik“ lautet ein Statement des Komponisten aus Marseille. Eröffnet wird das Konzert mit einem Satz aus der berühmten 5. Orgelsinfonie des Franzosen Charles-Marie Widor.

Samuel Walter war 15jährig schon Jungstudent

Der Trompeter Samuel Walter war 15jährig schon Jungstudent an der Düsseldorfer Robert-Schumann-Hochschule. Inzwischen hat er reichlich Konzerterfahrung als Solotrompeter, Kammermusiker mit seinem Quintett Bright Brass und auch als Orchestermitglied u.a. an der Deutschen Oper in Berlin und derzeit beim Norwegischen Rundfunkorchester gesammelt. Gerade befindet er sich im Masterstudium in Graz.

Organist Lukas Euler war Jungstudent in Freiburg, studierte später in Leipzig, wo er Assistenzorganist am Forum Thomanum war. Der mehrfache Preisträger internationaler Orgelwettbewerbe pflegt eine rege Konzerttätigkeit, ist Gründer einer Konzertreihe und Dekanatskantor an der Pauluskirche Darmstadt.

Konzertkarten für 12 Euro, Schüler und Studenten für fünf Euro, gibt es unter www.kleve.reservix.de, an allen Vorverkaufsstellen Buchhandlung Hintzen, Niederrhein Nachrichten, Klever Rathaus-Info. Einlass: 17.30 Uhr, keine Pause.

