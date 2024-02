Bedburg-Hau Knisternde Geräusche wecken ein Ehepaar in Bedburg-Hau. Der Mann versucht noch, die Flammen zu löschen.

Ein Ehepaar ist bei einem Wohnhausbrand in Bedburg-Hau verletzt worden. Der Mann wurde am späten Freitagabend durch knisternde Geräusche geweckt, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag mitteilte. Demnach war das Feuer im Wohn- und Schlafbereich des Hauses an der Moylander Straße ausgebrochen. Wie es in der Mitteilung weiter hieß, schlugen die Flammen meterhoch aus Fenstern und Türen.

Ehemann will löschen und wird schwer verletzt

Der Mann (67) war bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen, laut Polizei schwer verletzt worden. Nach Feuerwehrangaben erlitt er Verbrennungen sowie eine Rauchvergiftung. Er und seine Ehefrau, die ebenfalls eine Rauchvergiftung hatte, wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Mann wird dort laut Polizeiangaben stationär behandelt.

Der Feuerwehreinsatz war kurz nach Mitternacht beendet. Foto: Feuerwehr Bedburg-Hau / dpa

Der Feuerwehreinsatz war kurz nach Mitternacht beendet. Bei der Brandursache handelte es sich vermutlich um einen technischen Defekt in einem der Zimmer, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Haus sei demnach nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt. (dpa/red)

