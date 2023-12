Kranenburg: Autounfall mit zwei leicht verletzten Kindern

Kranenburg Auf der B504 in Kranenburg krachten am Sonntag zwei Autos zusammen. Es wurde eine niederländische Familie mit zwei 6-Jährigen verletzt.

Auf der B504 in Kranenburg gab es am Sonntagnachmittag einen Autounfall. Dabei stießen ein 20-jähriger Fahrer aus Kleve und eine Familie aus den Niederlanden mit zwei 6-jährigen Kindern im Auto zusammen. Sechs Personen wurden leicht verletzt - darunter auch die Kinder.

Niederländisches Fahrzeug übersehen

Die Pressestelle der Klever Polizei teilt auf NRZ-Anfrage mit, dass gegen 13.40 Uhr, der 20-Jährige mit seinem Wagen von der B9 auf die B504 nach links in Richtung Tennisschläger abbiegen wollte und das niederländische Fahrzeug übersehen hat. In dem Audi A5 des jungen Fahrers waren vier Insassen. Zwei weitere 20-Jährige verletzten sich, der Fahrer selbst und ein 21-Jähriger saß noch im Auto, der unverletzt blieb, so die Polizei.

Der 45-jährige Fahrer des niederländischen Fahrzeugs habe noch versucht, der Unfall zu vermeiden und bremste scharf. Dies hat aber nicht mehr gereicht, um eine Kollision zu vermeiden. In dem VW Golf verletzte sich die 45-jährige Beifahrerin und die beiden Kinder.

Unfallopfer wurden versorgt

Die Feuerwehr in Kranenburg leistete am Unfallort Hilfestellung. Die verletzten Menschen wurden von der Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinische versorgt und betreut. Die Löscheinheiten Kranenburg und Frasselt waren vor Ort. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Nach ungefähr anderthalb Stunden war der Einsatz für die rund 40 Einsatzkräfte beendet und die Einsatzstelle konnte an die Polizei zu weiteren Unfallursachenermittlung übergeben werden.

