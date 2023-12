Die Vorsitzende Gerda Hansen sitzt am Steuer eines Bürgerbusses.

Verkehr Kranenburg: Bürgerbus fährt in der Düffel nur noch auf Anruf

Kranenburg Der Bürgerbusverein Mehr-Niel-Zyfflich in Kranenburg stellt ab sofort seinen Fahrplan um. So funktioniert das neue System

Der Bürgerbusverein Mehr-Niel-Zyfflich ändert den Betrieb des Bürgerbusses. In den Informationen für die Fahrgäste heißt es, dass nach der erfolgreichen Probephase in den Sommerferien der Bürgerbus Mehr-Niel-Zyfflich seinen Betrieb mit Beginn der Weihnachtsferien umstelle. Das Düffelmobil fährt ab dem 21. Dezember dauerhaft nur noch auf Anruf. Ohne Anruf beibehalten werden nur einige Fahrten für Schülerinnen und Schüler.

Anmeldungen für den Bürgerbus

Der Bürgerbus fährt weiterhin montags bis freitags, von 7 bis 20 Uhr, von und zu allen Haltestellen der Gemeinde Kranenburg. Wer eine Fahrt im Gemeindegebiet Kranenburg anmelden möchte, kann dies unter Telefon 0151/61613240 (Anruf, SMS oder Messenger Signal) tun oder per E-Mail an bestellung@buergerbus-kranenburg.de. Die Anmeldung ist nur montags bis freitags, von 8 bis 19.30 Uhr, besetzt.

Fahrten zwischen 7 und 8 Uhr müssen daher schon am Tag vorher angemeldet werden. Frühzeitige Anmeldungen erleichtern die Planung, insbesondere Anfragen per E-Mail sollten möglichst am Vortag erfolgen. Auch wiederkehrende Fahrten können angemeldet werden.

Der Verein sucht dringend neue Fahrer

Der Verein sucht dringend ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer oder Personen, die die Organisation der Fahrten unterstützen möchten.

Weitere Informationen zum Düffelmobil und zum Verein gibt es unter https://buergerbus-kranenburg.de/.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kalkar: Bauarbeiten auf dem Marktplatz sind abgeschlossen

Kreis Kleve: Schützt man sich vor Grippe und Co.

Uedem: Pferd fällt in zwei Meter tiefe Grube

Kleve: Oraniendeich wird Donnerstag freigegeben

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland