Kranenburg: Christliche Jugend sammelt alte Tannenbäume ein

Kranenburg Tannenbaumaktion der Christlichen Jugend Kranenburg. So können Bürger in Kranenburg ihre ausgedienten Weihnachtsbäume entsorgen.

Ausgediente Tannenbäume sammelt das Betreuer-Team des Ferienlagers der Christlichen Jugend Kranenburg (CJK) am Samstag, 13. Januar, ein und entsorgt sie. Die Bäume sollten dazu mit einem Adressenanhänger bis 10 Uhr an die Straße gelegt werden. Mitglieder vom Team werden dann die Bäume einsammeln. Sie freuen sich über eine Spende für die Entsorgung. Es besteht die Möglichkeit, die Spende via PayPal (cjk-ferienlager@web.de) oder auf das Konto der CJK zu überweisen. Die Spende kommt der Sommerferienfreizeit der CJK zugute.

Spende fürs nächste Ferienlager

Durch diese Aktion möchte die CJK im Jahr 2024 Kindern den Urlaub ermöglichen, die ohne diese Spende nicht am Ferienlager teilnehmen könnten. Die nächste Sommerferienfreizeit findet vom 29. Juli 2024 bis 11. August 2024 für Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren in der Gruppenherberge in Höxter statt. Weitere Informationen gibt es unter: www-cjk-ferienlager.de

