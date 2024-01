Kranenburg: Die Bühnenfreunde Mehr führen neues Stück auf

Die Bühnenfreunde Mehr haben ein neues Laientheaterspiel einstudiert. Es spielt in einem Altenheim. Darum geht es, da gibt es Karten.

„Dreistes Stück im Greisenglück“ heißt das Theaterstück der Bühnenfreunde Mehr in dieser Saison. Es spielt im Seniorenheim Greisenglüpck, in dem die Schwester Oberin ein äußerst strenges Disziplin-Regiment führt. Opa Müllerschön, sein verwirrter Zimmernachbar Paul und die schwerhörige Oma Irma widersetzen sich. Opa Müllerschön hat außerdem Probleme mit seinen Söhnen, deren einzige Sorgen das Testament und Geld sind. In seiner Enkeltochter Karin hat er aber eine treue Verbündete. Als Karins Freund, der Rocker Alex, in eine Schlägerei verwickelt wird, versteckt ihn Opa Müllerschön in seinem Zimmer . Um das vor dem Personal geheimzuhalten, muss sich Opa Müllerschön die haarsträubensten Geschichten einfallen lassen.

Karten jetzt schon vorbestellen

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Weeze/Uedem: Keppelner Stewardessen zogen Blicke auf sich

Kleve: Brautatelier Mala zieht um - der neue Standort

Kleve: Das Neujahrsbaby kommt aus Rindern

Kleve: Dauerregen im Kreis Kleve: Das macht einen guten Schirm aus

Goch: Frederik Bremer aus Goch fing als Nichtschwimmer bei der DLRG an

Die Aufführungen finden statt im Vereinshaus Alte Schule Mehr am 17. und 18. Februar sowie 24. und 25. Februar und 2. März. Karten gibt es ab sofort bei den bekannten Vorverkaufstellen: Monika Elsing, Rindern, Tel. 02821/30050, Heinz und Elisabeth Bleß, Kranenburg, Tel. 02826/388, Ingo Hunselar, Niel, Tel. 02826/9995210.

Eine Kartenbestellung ist auch online möglich über info@buehnenfreundemehr.net.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland