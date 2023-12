Kranenburg: Einbrecher hebeln Tür zu Doppelhaushälfte auf

Unbekannte brachen in eine Doppelhaushälfte in Kranenburg ein.

Kranenburg An der Maximilian-Kolbe-Straße kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Die Täter hebelten eine Tür auf. Das nahmen sie mit.

Am Dienstag, 19. Dezember, brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte ein. Sie gelangten über den Garten an eine rückwärtige Tür des Hauses an der Maximilian-Kolbe-Straße/Ecke Anne-Frank-Straße. Die Tür wurde aufgehebelt und das Haus durchsucht.

Schmuck und Bargeld gestohlen

Die Einbrecher entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Kripo Kleve nimmt Hinweise zur Tat unter Telefon 02821/5040 entgegen.

