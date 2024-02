Kranenburg: Einbruch ins Schnellrestaurant – Zeugen gesucht

Kranenburg Die Polizei berichtet von einem Einbruch in ein Schnellrestaurant an der Großen Straße in Kranenburg. Was sie zur Beute mitteilt.

Am Dienstag, 13. Februar, kam es zwischen 1 und 1.10 Uhr an der Großen Straße in Kranenburg zu einem Einbruch. Unbekannte Täter drangen in ein Schnellrestaurant ein, durchsuchten die Räumlichkeiten, aber entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand keine Wertgegenstände.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821/5040 entgegen.

