Kranenburg: Fördermittel für schönere Fassaden winken

Der Vorher-Nachher-Vergleich eines Hauses auf der Großen Straße in Kranenburg.

Kranenburg Das Hof- und Fassadenprogramm in Kranenburg zeigt erste Erfolge. Wie das Quartiermanagement Eigentümer über die Förderung berät.

Kranenburgs Ortskern erfährt durch das Hof- und Fassadenprogramm eine sichtbare Aufwertung. Mit der Möglichkeit, Fördermittel von bis zu 15.000 Euro zu erhalten, motiviert die Gemeinde Eigentümerinnen und Eigentümer dazu, in die Verschönerung ihrer Immobilien zu investieren. Ziel ist es, das Stadtbild im Ortskern aufzuwerten und gleichzeitig die Attraktivität und Lebensqualität im Ortskern zu steigern.

Erste Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die umfassende Sanierung eines Gebäudes auf der Großen Straße, bei dem das Dach komplett erneuert und die Fassade gereingt wurden. Die Vorher-Nachher-Bilder demonstrieren eindrücklich, wie gezielte Maßnahmen das Erscheinungsbild eines Gebäudes und somit des gesamten Ortskerns positiv verändern können.

Hier gibt es die Beratung

Für Interessenten bietet das Quartiersmanagement Kranenburg Beratungsangebote an, um die Möglichkeiten der Förderung zu besprechen. Quartiersmanagerin Jana Westhoff ist unter der Telefonnummer 02826 7972 oder per E-Mail an info@quartiersmanagement-kranenburg.de erreichbar. Weitere Informationen, die entsprechende Förderrichtlinie sowie Antragsunterlagen sind unter www.quartiersmanagement-kranenburg.de im Bereich finanzielle Förderung im Quartier zu finden.

