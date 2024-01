Kranenburg: Jetzt noch schnell anmelden für den Karnevalszug

Kranenburg Die Karnevalshöhepunkte Frühschoppenzug und Rathaussturm in Kranenburg rücken näher. Wann die Anmeldefrist für den Zug abläuft.

Alle Karnevalisten, die noch am Kranenburger Frühschoppenzug 2024 teilnehmen möchten, können sich bis spätestens zum 2. Februar beim Zugkomitee der Karnevalsgesellschaft Krunekroane, Kästnerstr. 20 in 47559 Kranenburg, Telefon 02826 221530, E-Mail: zugkomitee@krunekroane.de oder unter www.krunekroane.de anmelden. Der Kranenburger Frühschoppenzug zieht am Karnevalssonntag, 11. Februar, ab 11.11 Uhr durch den Ort.

Rathaussturm am Karnevalssamstag

Bereits für den Karnevalssamstag, 10. Februar, lädt die Karnevalsgesellschaft Krunekroane alle Närrinnen und Narren zum Rathaussturm ab 10.33 Uhr auf dem Rathausvorplatz ein. Nach einem Vorprogramm wird Prinz Nöpy „der Bewegende“ mit seinem Funkenmariechen Lisa und der Garde versuchen, die närrische Herrschaft über die Gemeinde Kranenburg zu übernehmen. „Es bleibt abzuwarten, ob der Bürgermeister Ferdinand Böhmer und die Verwaltungsmitarbeiter dem etwas entgegenzusetzen haben“, so die KG Krunekroane.

