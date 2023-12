Kranenburg: Ladendieb zückte ein Messer und drohte Zeugen

In der Müller-Drogerie in Kranenburg wurde Parfüm gestohlen.

Kranenburg In Kranenburg entwendete ein Mann teure Parfümfläschchen. Die Polizei warnt: Der Mann ist bewaffnet, auf keinen Fall ansprechen.

Die Polizei sucht jetzt einen mutmaßlichen Dieb mit Fotos. Der Mann soll am Montag, 28. August, um 18:28 Uhr aus den Auslagen der Müller Filiale in Kranenburg insgesamt sieben Parfüm-Flacons in einem Gesamtwert von 770,65 Euro gestohlen haben, indem er die Flacons in seinen Rucksack steckte und sich anschließend zum Ausgang der Filiale begab. Als sich ein Zeuge dem unbekannten Täter in den Weg stellte, zog dieser ein Messer, hielt das Messer vor sich und setzte sodann seine Flucht vom Tatort fort.

Hier findet man das Foto

Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/122432

Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, soll bitte die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 anrufen. Im Internet warnt die Polizei die Bevölkerung: „In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110. Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, verstädnigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an.“

