Kranenburg: Musikverein lädt zum Dreikönigskonzert

Kranenburg Dreikönigskonzert des Musikvereins Kranenburg von traditionell bis modern. So beginnt das Jahr 2024 mit ein wenig Weihnachtsatmosphäre.

Dreikönigskonzert mit dem Musikverein Kranenburg

Der Musikverein Kranenburg kann auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken: „100 Jahre und kein bisschen leise“ war das Motto zum 100-jährigen Vereinsjubiläum. Es gab ein Festprogramm mit vielen kameradschaftlichen und musikalischen Höhepunkten. Kein bisschen leise geht es für den Musikverein auch direkt zu Beginn des Neuen Jahres 2024 weiter. Am Sonntag, 7. Januar, um 15 Uhr setzt das Orchester unter der Leitung von Jana Joeken die Tradition der Dreikönigskonzerte fort und lädt alle Musikinteressierten von nah und fern in die Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul in Kranenburg ein. Die Musiker haben ein abwechslungsreiches Programm einstudiert, das auch noch im neuen Jahr Weihnachtsfreude vermittelt. In stimmungsvoller Atmosphäre erklingen sowohl traditionelle Weihnachtlieder als auch moderne Kompositionen.

Anschließend gibt es selbstgemachten Kuchen

Der Eintritt ist frei; es wird um eine Spende zugunsten der Sternsingeraktion in Kranenburg gebeten. Im Anschluss an das Konzert werden im Pfarrheim „Helleg Krüß“ Kaffee und selbst gemachter Kuchen angeboten.

Bei Fragen rund um das musikalische Leben im Musikverein Kranenburg (Ausbildung, Proben, Veranstaltungen etc.) bitte gerne unter 02826/9996484 melden.

