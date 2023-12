Feuerwehr Kranenburg: Parkbank am Fußweg Großen Haag stand in Flammen

Kranenburg Am großen Haag in Kranenburg brannte am Morgen eine Parkbank. So lange war die Feuerwehr, unter schwerem Atemschutz, vor Ort.

Am Donnerstag, 30. November, wurde der Löschzug Kranenburg und die Löschgruppe Wyler um 7.37 Uhr zu einem Flächenbrand im Bereich eines Fußweges am Großen Haag in Kranenburg alarmiert.

Hier brannte aus bisher ungeklärten Gründen eine Parkbank. Unter schwerem Atemschutz wurde der Brand mittels eines C-Rohres gelöschte. Die Einsatzstelle wurde zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Kranenburg war mit 15 Einsatzkräften eine Stunde vor Ort.

