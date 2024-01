Kranenburg: Polizei bittet mit Fahnungsfotos um Hinweise

Kranenburg Die Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos. Sie sucht nach drei Männern, die fast zu Ladendieben wurden. Was sie stehlen wollten.

Mit Fahndungsfotos sucht Polizei Hinweise auf drei Männer, die in Kranenburg beinahe zu Ladendieben wurden. Der Vorwurf lautet: bandenmäßiger Diebstahl. Am Donnerstag, 16. November, gegen 15:30 Uhr, hatten drei bislang unbekannte Männer in einem Drogeriemarkt eine Vielzahl an hochwertigen Parfums eingepackt. Die Täter steckten die Waren, welche preislich im niedrigen vierstelligen Bereich lagen, in eine braune Tüte und wollten mit dem Diebesgut das Geschäft verlassen. Dabei hatten sie aber offenbar bemerkt, dass Sie entdeckt worden waren und verließen deshalb ohne Beute das Ladenlokal. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kann Angaben zu den drei Personen machen?

Die Bilder der Beschuldigten und eine Personenbeschreibung sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/124121

Beschrieben werden die Tatverdächtigen: Person eins ca. 40-50 Jahre alt, kräftig Statur, kurze braune Haare, Drei-Tage-Bart, trug dunkle Lederjacke, blaue Hose, graue Sportschuhe mit orangefarbener „Zunge“.

Person zwei: ca. 30-40 Jahre alt, kräftige Statur, Drei-Tage-Bart, trug graue Mütze, grauen Kapuzenpulli (Diesel), schwarze Jacke, dunkle Hose, weiße Sportschuhe.

Person drei: ca. 20-30 Jahre alt, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, trug weiße Winterjacke mit Kapuze, schwarze Hose, schwarze Sportschuhe.

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

