Kranenburg: Selbsthilfegruppe Demenz startet mit Treffen

Die MediCare Seniorenresidenz in Kranenburg biette ein Treffen zum Thema Demenz an.

Kranenburg Demenz im Familienkreis? MediCare Seniorenresidenz Kranenburg und Alzheimer Gesellschaft NRW starten neues Gruppenangebot.

Die Diagnose Demenz stellt Erkrankte und ihre Angehörigen vor eine völlig neue Lebenssituation. Meist tragen sie die Last der Versorgung und Pflege allein. Umso wichtiger ist es, sich mit anderen über die eigene Betroffenheit auszutauschen. Ein neues Angebot der MediCare Seniorenresidenz Kranenburg und dem Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW e.V. möchte hier unterstützen und einen neuen Rahmen für die Selbsthilfe schaffen.

Zu diesem Zweck laden die Beteiligten Angehörige von Menschen mit Demenz zu einem ersten Auftakttreffen ein, um eine neue Selbsthilfegruppe zu gründen. Teilnehmende können hier künftig ihre Erfahrungen austauschen, sich Tipps und Hilfen geben, einander zuhören, sich trösten und miteinander lachen. Interessierte treffen sich am Donnerstag, 30. November, von 17 bis 19 Uhr in den Räumen MediCare Seniorenresidenz, Bahnhofstraße 10 in Kranenburg.

Verständigung mit Demenz-Erkrankten wird auch Thema sein

Neben dem neuen Selbsthilfeangebot wird die Verständigung mit Demenz-Erkrankten Thema sein. Wie eine gute Kommunikation mit Demenz-Betroffenen gelingt, erklärt Casemanagerin und Pflegeberaterin Diana Pau in ihrem Gastvortrag beim Treffen am 30. November. Zuhörer erhalten unter anderem Tipps, wie gute Interaktion trotz des fortschreitenden Verlustes von Sprache und Sprachverständnis bei Demenz möglich bleibt.

Die Teilnahme, so die Organisatoren, ist kostenfrei. Anmeldung und weitere Informationen über Pflegedienstleiterin Christina Blumensaat unter der Telefonnummer 02826/9999-0 oder auch per Mail an kranenburg@medicare-pflege.de.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kalkar: Das gibt es im neuen Dino-Park im Wunderland zu erleben

Kleve: Stadt führt digitalen Abfallkalender und neue Bürger-App ein

Kleve: Gemeinsam singen auf dem kleinen Weihnachtsmarkt Griethausen

Weeze: Rheinmetalls soll Fachkräfte zum Niederrhein bringen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland