Kranenburg: Unfallauto touchiert Jogger in Nütterden

Die Polizei berichtet von einem Unfall am Donnerstag in Nütterden.

Kranenburg-Nütterden 56-jähriger Klever wurde bei einem Unfall am Donnerstag auf dieser Straße zum Glück nur leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

Am Donnerstag, 18. Januar, gegen 11 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Kleve in Nütterden die Römerstraße in Richtung Kleve. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte ein Straßenschild und geriet auf den linken Fußweg.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Bedburg-Hau/Kreis Kleve: Landgasthof Westrich bietet jetzt Hochzeiten draußen – wo das noch geht

Kleve: Kerzenhaus in der Innenstadt hat nach einem Brand geschlossen

Kleve: Das erwartet die Besucher im Tiergarten bei China Lights

Kreis Kleve: Was es mit der Volkszählung Mikrozensus auf sich hat

Zeitgleich joggte ein 56-jähriger Mann aus Kleve über den Fußweg in Richtung Kleve und wurde von dem Pkw ebenfalls touchiert. Glücklicherweise verletzte er sich nur leicht und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland