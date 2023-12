Kranenburg: Weihnachtskonzert mit Männerchor aus Nimwegen

Der Männerchor Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor aus Nimwegen tritt in Kranenburg auf.

Kranenburg Der Königliche Nimwegener Männerchor wird am 29. Dezember ein großes Weihnachtskonzert in Kranenburg geben. Ein Highlight der Region.

In Kranenburg gibt es in der beeindruckenden Wallfahrtskirche St. Peter und Paul am Freitag, 29. Dezember, ein wunderschönes Weihnachtskonzert. Die Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor wird um 19 Uhr ihr Können präsentieren. Es wird sehr festlich.

Einer der ältesten Männerchöre in den Niederlanden

Der Königliche Männerchor der Stadt Nimwegen wurde 1859 gegründet und ist damit einer der ältesten großen Männerchöre in den Niederlanden. Der Chor machte schon viele internationale Konzertreisen - unter anderem nach München, Krakau, Frankreich und Belgien. Die 80 Männer singen klassische und moderne Lieder aus aller Welt.

Das Weihnachtskonzert am Freitagabend, 29. Dezember beginnt um 19.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

