Kranenburg: Zwei Keller voll Wasser gelaufen, Feuerwehr half

In Kranenburg und in Nütterden pumpten Feuerwehrleute zwei Keller leer. Die Ursachen der Wasserschäden waren unterschiedlich.

Gleich zwei Wasserschäden waren in Kranenburg zu beheben. Am Freitagmorgen, 12. Januar, wurden Einsatzkräfte des Löschzuges Kranenburg um 9:44 Uhr zu einem Wasserschaden am Postweg in Kranenburg alarmiert. In einem Keller eines Wohnhauses ist es vermutlich durch den Frost zu einem Rohrbruch gekommen. Bis der Schaden entdeckt wurde, floss Wasser in den Keller. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Wasser auf einer Höhe von ungefähr 60 cm. Das Wasser wurde bereits durch den Eigentümer abgestellt. Die Feuerwehr setzte zwei Tauchpumpen ein und pumpte das Wasser ab. Nach 45 Minuten konnte die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden. Der Löschzug Kranenburg war mit zehn Einsatzkräften vor Ort.

Am selben Tag nachmittags um 15:38 Uhr gab es erneut in Kranenburg Alarm. Dieses Mal wurde der Löschzug Nütterden zum Einsatz gerufen. Zwölf Einsatzkräfte rückten zur Lindenstraße in Nütterden aus. Dort war ein großer Keller auf einer Höhe von 30 cm geflutet. Vermutlich ist Grundwasser in den Keller eingedrungen. Die Feuerwehr setzte zwei Tauch. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle konnte der Polizei übergeben werden.

