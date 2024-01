Kranenburgerin fährt den Hauptgewinn beim PS-Sparen ein

Die Sparkasse in Kranenburg.

Kranenburg PS-Sparen bei der Sparkasse Rhein-Maas: So hoch ist der Hauptgewinn, der diesmal nach Kranenburg geht. Auch weitere kleine Gewinne.

Über einen Hauptgewinn in Höhe von 5000 Euro beim PS-Sparen der Rheinischen Sparkassen freut sich eine Kundin aus dem Marktbereich Kranenburg. Das ergab die Ziehung für den Monat Januar. Die glückliche Gewinnerin spielt ihre Lose bereits seit vielen Jahren im PS-Dauerauftragsverfahren, versäumt somit keine Ziehung und die anfallenden Gewinne werden automatisch dem Kundenkonto gutgeschrieben. Darüber hinaus freuen sich weitere acht Sparende aus dem gesamten Geschäfts-gebiet über einen Gewinn in Höhe von jeweils 500 Euro.

Beim PS-Sparen fließen vier Euro pro Los auf das eigene Konto und ein Euro in die Lotterie. Als Hauptgewinn winken monatlich bis zu 250.000 Euro. 25 Cent je verkauftem Los fließen in einen Spendentopf, von dem gemeinnützige Vereine und soziale Projekt in unserer Region profitieren.

Informationen in den Geschäftsstellen der Sparkasse und unter www.sparkasse-rhein-maas.de/ps.

