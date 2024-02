Kreis Kleve: Anmelden für Ferien auf dem Fingerhutshof

Kreis Kleve Kinder können jetzt für die Stadtranderholungen auf dem Fingerhutshof im Sommer angemeldet werden. Warum man schnell sein sollte.

Der Kreis Kleve startet die Anmeldungen für die beiden Stadtranderholungen „FiHuHo“ im Nordkreis kleve und „Huck-ale-le“ im Südkreis (ab Weeze gen Süden). Beide Programme laufen in diesem Jahr zeitgleich zu Beginn der Sommerferien vom 8. bis 26. Juli: „FiHuHo“ auf dem Fingerhutshof in Kalkar-Wissel und „Huck-ale-le“ auf dem Jugendzeltplatz am Eyller See in Kerken. Interessierte können sich ausschließlich online über die entsprechenden Formulare anmelden: www.fingerhutshof-wissel.de sowie www.jugendzeltplatz-eyll.de. Die Anmeldung ist freigegeben ab Mittwoch, 14. Februar.

Teilnehmen können ausschließlich Kinder aus Kommunen, für die der Kreis Kleve die Aufgabe des Jugendamts wahrnimmt. „FiHuHo“ findet für Kinder aus Bedburg-Hau, Kalkar, Uedem, Kranenburg und Rees statt; „huck-ale-le“ für Kinder aus Weeze, Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen und Wachtendonk. Angemeldet werden können Schulkinder, die nach den Sommerferien mindestens in die zweite Klasse gehen und höchstens 14 Jahre alt sind.

Für manche kostenlos

Die Teilnahme kostet pro Woche und Kind 25 Euro. Kostenlos ist die Teilnahme, wenn die Eltern / Erziehungsberechtigten Bürgergeld empfangen, Sozialhilfe beziehen, Wohngeld erhalten oder geflüchtet sind und zurzeit in Deutschland leben. Diese Personen können vor der Online-Anmeldung einen Gutscheincode im Bürgerservice ihrer Heimatstadt oder

–gemeinde erhalten. Weitere Informationen, beispielsweise wann und wo diese Gutscheincodes beantragt werden können, erhalten Interessierte ebenfalls auf den genannten Internetseiten.

200 Kinder können mitmachen

Die Teilnehmerzahl ist bei den Aktionen pro Woche auf 200 Kinder begrenzt. Wer zuerst kommt, ist dabei. Die ersten 200 Anmeldungen pro Woche bekommen die Zusage. Dazu erhalten die Erziehungsberechtigten nach der Anmeldung eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zum Bezahlsystem bzw. zur Gutscheincode-Eingabe. Der Versand erfolgt erst, sobald das Angebot ausgebucht ist.

Es ist möglich, bis zu fünf eigene Kinder pro Woche und Onlineformular anzumelden. Wer Kinder für mehrere Wochen anmelden möchte, muss die Anmeldung entsprechend für eine weitere Woche wiederholen.

Diesmal mit Warteliste

Auf Wunsch der Eltern wird es in diesem Jahr Wartelisten für die einzelnen Wochen geben. Sobald eine Woche ausgebucht ist, werden weitere Anmeldungen automatisch auf die Warteliste aufgenommen. Die Erziehungsberechtigten werden darüber informiert und erhalten eine Zusage, falls ein Platz frei wird.

Weitere Informationen zu den Stadtranderholungen auch online auf www.kreis-kleve.de, Suchbegriff „Stadtranderholungen“.

