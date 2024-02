Kreis Kleve: Awo streicht Plätze für Erzieherin-Ausbildung

Kreis Kleve Der Awo-Kreisverband Kleve will in diesem Jahr keine Praxisstellen für die Ausbildung zur Erzieherin anbieten. Das ist der Grund.

Der Awo-Kreisverband Kleve in diesem Jahr keine Praxisstellen für die Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher anbieten. Die ungesicherte Refinanzierung durch das Land NRW sei der Grund, so die Awo. In einem offenen Brief erklärt Geschäftsführerin Marion Kurth die Entscheidung: „Wir sind traurig und betroffen, dass wir in unseren acht Kindertagesstätten ab dem Schuljahr 2024/2025 und bis auf Weiteres keine Praxisplätze für die Ausbildung zur Erzieher*in zur Verfügung stellen können“.

Acht mögliche Praxisstellen entfallen

Damit würden acht mögliche Praxisstellen für die Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher im Kreis Kleve im Jahr 2024 entfallen. „Die praxisorientierte Ausbildung ist für uns die erfolgreichste und angemessenste Antwort auf den drohenden Fachkräftemangel“, so Kurth. Bisher haben 14 Erzieherinnen und Erzieher ihre Ausbildung mit Praxisanteil in den AWO-Einrichtungen abgeschlossen, 21 weitere befinden sich aktuell noch in der Ausbildung. „Diese werden selbstverständlich bis zum Ende der Ausbildung weitergeführt“, betont die AWO-Chefin.

Appell an die Landesregierung NRW half bisher nicht

Grund für die Aussetzung der Praxisstellen für die Ausbildung sei die finanziell äußerst angespannte Lage im Bereich der Kindertagesstätten. „Im Jahre 2023 wurde unser Tarif neu verhandelt und die Gehälter unserer Mitarbeiter*innen wurden erwartungsgemäß angehoben. Dabei haben wir uns, wie auch schon in vielen Jahren vorher, an den Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst der Kommunen orientiert“, erläutert Marion Kurth. „Diese Tarifsteigerung ist sozial gerecht und der herausfordernden Tätigkeit in den Kindertagesstätten angemessen. Leider war unser Appell an die Landesregierung NRW, die Refinanzierung entsprechend anzupassen, nicht erfolgreich.“

Aus diesen Gründen sei eine Ausbildung unter betriebswirtschaftlichen Aspekten nicht möglich. „Wir bedauern dies sehr und hoffen auf eine zügige Sicherung der Refinanzierung, damit sowohl die Ausbildung, aber auch die Betreuung der Kinder sichergestellt werden kann“, so Kurth.

