Kreis Kleve: Baumretter pflanzen Setzlinge um – wer hilft?

Kreis Kleve Mitstreiter sind gesucht. Die Initiative „Mehr Bäume Jetzt“ nennt Termine zur Baumrettung in Kleve, Kalkar und Bedburg-Hau.

Die Initiative „Mehr Bäume Jetzt“ arbeitet nach der großen Resonanz auf die Baum-Verschenkaktionen im Kreis Kleve im Jahr 2023 mit Unterstützung von zahlreichen Gemeinden des Kreises in diesem Winter auf Hochtouren daran, im Kreis ein tragfähiges Netzwerk aus Baumretter*innen, Ernteflächen und Ausgabestellen für Verschenkaktionen, kurz Baum-Hubs, aufzubauen. Das soll den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, mit einfachen Mitteln, nämlich durch das Ernten und/oder Pflanzen von Setzlingen, welche an ihren ursprünglichen Standorten wenig Überlebenschancen hätten, einen sinnvollen Beitrag für ein lebenswertes Klima und für mehr Artenvielfalt zu leisten.

An ihren neuen Standorten können diese Setzlinge dann ungestört heranwachsen und CO2 speichern, die Umgebung im Sommer abkühlen und anderen Lebewesen als Lebensraum dienen. Einige Ernteflächen und Baum-Hubs zum Einschlagen der Setzlinge sind bereits verfügbar, weitere werden gesucht.

Die Initiative lädt nun die Menschen im Kreis dazu ein, als freiwillige Helfer*innen bzw. Baumretter*innen mitzuhelfen, die potenzielle Baumernte in diesem Winter einzufahren. Die Mehr-Bäume-Jetzt-Methode sei ressourcenschonend, zirkulär und fördere ganz nebenbei auch noch den gesellschaftlichen Zusammenhalt, werben die Initiatoren. Ihr Ziel ist es, dieser einfachen Methode in ganz Europa zum Erfolg zu verhelfen – und im Kreis Kleve legt Mehr-Bäume-Jetzt dafür die Grundlage. Wer dabei mithelfen möchte, kann nach einem Erntetag auch direkt ein paar Setzlinge für den Eigenbedarf mitnehmen.

Hier werden Baum-Setzlinge entnommen

Für folgende Erntetage könnten Interessenten sich anmelden, weitere Erntetage sind noch in Planung: Samstag, 27. Januar, in Kalkar Appeldorner Straße (https://baumplaner.mehrbaeume.jetzt/events/1925), Mittwoch, 31. Januar, in Kleve Tiergartenstraße (https://baumplaner.mehrbaeume.jetzt/events/1902) und Kleve Mehrer Straße (https://baumplaner.mehrbaeume.jetzt/events/1912), Donnerstag, 1. Februar, in Bedburg-Hau Bahnstraße (https://baumplaner.mehrbaeume.jetzt/events/1965), Samstag, 3. Februar, Kleve Spyckstraße (https://baumplaner.mehrbaeume.jetzt/events/1928), Samstag, 10. Februar, Kalkar (Anmeldung https://baumplaner.mehrbaeume.jetzt/portal/locations/936/events/1926) und Samstag, 24 Februar, Kalkar Appeldorner Straße (https://baumplaner.mehrbaeume.jetzt/events/1927).

Auch am Rande des Kreises, in der Nähe von Viersen, werden voraussichtlich im Februar noch viele Setzlinge geerntet. Interessenten können sich als Gast bei einer Veranstaltung anmelden oder direkt ein Benutzerkonto in der praktischen Web-Anwendung „Baum-Planer“ erstellen, über den Benutzer über alle anstehenden Ernte- und Verschenkaktionen als Erste informiert werden. https://baumplaner.mehrbaeume.jetzt

Wer Fragen zur Methode, Tipps zu Ernte- und Pflanzflächen sowie möglichen Einschlagflächen zum Zwischenlagern der geernteten Setzlinge hat, kann sich per E-Mail an nrw@mehrbaeume.jetzt wenden. Allgemeine Informationen zur Methode vermittelt die Website https://mehrbaeume.jetzt.

