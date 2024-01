Kreis Kleve: Diese Vorträge bietet die Verbraucherzentrale

Kreis Kleve Die Verbraucherzentrale im Kreis Kleve startet mit Volkshochschulen eine Veranstaltungsreihe. Welche Themen auf dem Programm stehen.

In Kooperation mit den Volkshochschulen bietet die Verbraucherzentrale „mobil & digital“ im Kreis Kleve im ersten Halbjahr 2024 ein breites Informationsangebot für Ratsuchende: Das aktuelle Thema Energie steht auf dem Plan, aber auch Vorträge zu Alltagsverträgen, digitalem Datenschutz, Gesundheit und nachhaltiger Geldanlage.

„Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Gelderland, Goch und Kleve. Wir werden in den kommenden Wochen aktuelle und nützliche Informationen zu verschiedenen Themen des Verbraucheralltags anbieten“, so Carmen Hesse, Leiterin der mobilen und digitalen Verbraucherzentrale Kreis Kleve, über die neue Kooperation mit den Bildungsträgern. „Die Stärkung des Verbraucherschutzes ist für uns ein wichtiges Anliegen und dazu gehört auch die Präventionsarbeit, damit es bestenfalls gar nicht erst zu Vertragsproblemen, Internet-Betrug oder Anbieter-Ärger kommt.”

Fünf Online-Vorträge

Den Auftakt der achtteiligen Veranstaltungsreihe macht eine Online-Veranstaltung zum Themenbereich Gesundheit mit dem Titel „IGeL: Diese Rechte gelten beim Arzt“ am Dienstag, 30. Januar, von 17 bis 18 Uhr. Es folgt ein Online-Vortrag zum Thema Geldanlage mit dem Titel „Nachhaltige Geldanlage“ am Dienstag, 5. März, von 18.30 bis 20 Uhr.

Weiterhin gibt es Online-Vorträge zum Themenspektrum Digitales mit den Titeln „Datensparsam und sicher unterwegs im Internet“ am Dienstag, 19. März, sowie „Digitaler Nachlass“ am Mittwoch, 10. April, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Die abschließende Online-Veranstaltung behandelt typische Fragen zu Alltagsverträgen und findet unter dem Titel „Verbraucherfallen im Alltag“ am Mittwoch, 24. April, von 18 bis 19.30 Uhr statt.

Der Teilnahmebeitrag für die Veranstaltung zum Thema „Nachhaltige Geldanlage“ beträgt sechs Euro. Die Teilnahme an den übrigen Online-Veranstaltungen ist kostenlos.

Themenpaket rund um Energiesparen und erneuerbare Energien

Zum Themenbereich Energie finden – jeweils von 17 bis 18.30 Uhr – Präsenzveranstaltungen in der Volkshochschule Gelderland, Kapuzinerstraße 34, in Geldern statt. Dort erhalten Verbraucher am Dienstag, 20. Februar, Informationen über das Thema „Heizkosten einsparen in Haus und Wohnung“. Eine Veranstaltung zum Thema „Strom von der Sonne – vom Steckersolargerät bis zur Photovoltaikanlage“ findet am Dienstag, 16. April, statt und über „Förderprogramme für die energetische Modernisierung von Wohnhäusern“ kann man sich am Donnerstag, 6. Juni, informieren.

Eine Anmeldung ist formlos möglich per E-Mail an vhs@kleve.de, info@vhs-goch.de und info@vhs-gelderland.de oder persönlich an den Anmeldestellen der Volkshochschulen. Die Anmeldefristen enden eine Woche vor Veranstaltungsbeginn. Für die Teilnahme an den Online-Veranstaltungen wird nach der Anmeldung ein Zugangslink zugeschickt.

Kontakt zur Verbraucherzentrale

Künftige Veranstaltungen der Verbraucherzentrale Kreis Kleve sind auf der Homepage www.verbraucherzentrale.nrw/kleve-kreis zu finden. Ratsuchende können sich zudem montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr telefonisch unter der landesweiten Servicenummer 0211 54 2222 11, per Kontaktformular oder per E-Mail an service@verbraucherzentrale.nrw an die Verbraucherzentrale wenden.

