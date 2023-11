Am Mittwoch werden die Autofahrer im Kreis Kleve vermutlich ihre Windschutzscheibe freikratzen müssen.

Wetter Kreis Kleve: Erste Frostgefahr in den frühen Morgenstunden

Kreis Kleve Auto- und Radfahrer im Kreis Kleve sollten am Mittwochmorgen vorsichtig sein. Wetterprognosen sehen die ersten Frosttemperaturen vor.

Autofahrer im Kreis Kleve sollten am Mittwochmorgen besonders vorsichtig sein. Die niederländischen Wetterdienste sagen für die frühen Morgenstunden die ersten landesweiten Frostnächte voraus. In Emmerich sind für 6 Uhr und 7 Uhr morgen nur 1 Grad angezeigt, die gefühlte Temperatur liege bei 0 Grad. Da es in den vergangenen Tagen viel geregnet hat, könnten die Straßen extrem glatt sein.

Die Temperaturen liegen am Gefrierpunkt

Auch in Kleve werden die wird das Quecksilber in den Morgenstunden nicht über ein Grad hinausgehen. Bauer Hubert Reyers schreibt auf seiner Wetterseite: „Verbreitet muss früh mit vereisten Autoscheiben und mit Bodenfrost gerechnet werden, örtlich ist auch Nebel möglich.“

Hubert Reyers: Es wird Mittwoch nicht regnen

Der Mittwoch startet dann laut Reyers mit Sonnenschein, aber im Tagesverlauf ziehen nach und nach neue Wolkenfelder auf. Niederschlag werde es nicht geben. „Die Temperaturen steigen von 0 bis 2 Grad am Morgen auf nur noch 3 bis 5 Grad am späten Nachmittag und Abend an“, so Reyers.

Der niederländische Wetterdienst „Buienradar“ schreibt, dass in der kommenden Nacht in der Tat verbreitet Nebel zu erwarten ist. „In Kombination mit den Frosttemperaturen kann man meistens schöne Fotos machen. Die ersten Wassertropfen setzen sich auf die gefrorenen Blätter und Gräser. Es entstehe dann eine wunderschöne, weiße Landschaft - ideal für die ersten Winterbilder.

Weitere Forstnächte in der nächsten Woche

In den kommenden Tagen steigen die Temperatur wieder leicht an. Die Tiefsttemperaturen bewegen sich dann zwischen 6 und 3 Grad. Weitere Frostnächte werden dann erst Anfang nächster Woche wieder erwartet.

