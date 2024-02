Kreis Kleve: Erste Pollen schon im Anflug – ein paar Tipps

Kreis Kleve Die Allergiesaison beginnt immer früher. Apotheken im Kreis Kleve beraten zu akuten Notfällen und zu vorbeugenden Maßnahmen.

Die Blütezeit von Erle und Haselnussstrauch beginnt bereits jetzt, wenn die Temperaturen milder werden. Erste Pollen sind schon im Anflug. Allergiker bekommen zunehmend Probleme.

Anfang März wird die Birke, die im Vergleich zu anderen Bäumen deutlich mehr Pollen auf einmal absondert, aktiv werden. Zudem können Insekten, die sich bei den wärmeren Temperaturen wohl fühlen, Allergien auslösen. Die Apotheker im Kreis Kleve beraten auch in diesem Jahr wieder alle Betroffenen, wie sie sich optimal auf die aktuelle Allergiesaison und auf akute Notfälle vorbereiten können.

Wirksame Medikamente bei allergischen Reaktionen

Zur Eigenbehandlung der Pollenallergie stehen sehr wirksame Arzneimittel zur Verfügung, erklärt Ulrich Schlotmann, Pressesprecher der Apotheker im Kreis Kleve. Bei leichten Beschwerden sind antiallergische Nasensprays und Augentropfen sinnvoll, erklärt er. Sie wirkten direkt dort, wo die Symptome auftreten. Sie könnten über mehrere Wochen eingesetzt werden. Im Gegensatz zu abschwellenden Schnupfensprays, die nur maximal eine Woche angewendet werden dürfen, weil sie den Nasenschleimhäuten schaden können. Im Fall stärkerer Beschwerden könnten auch Sprays mit Kortison zum Einsatz kommen, die entzündungshemmend wirken. Sollte durch den Einsatz der lokal anzuwendenden Medikamente keine deutliche Linderung der Symptome erreicht werden, sei die Einnahme von Tabletten zu empfehlen. „Die Wirkstoffe in den Tabletten heißen Antihistaminika. Sie blockieren den körpereigenen Botenstoff Histamin, der die allergischen Symptome entscheidend mit auslöst“, erläutert Apotheker Schlotmann. „Mögliche Nebenwirkungen wie Müdigkeit und Einschränkung des Reaktionsvermögens, insbesondere beim Autofahren, sind dabei zu berücksichtigen.“

Für den Notfall vorbeugen

Er erklärt weiter: Heuschnupfensymptome sind zwar sehr lästig, aber Pollen lösen im Allgemeinen keine gefährlichen allergischen Schockzustände aus. Pollenallergiker können jedoch an sogenannten Kreuzallergien leiden. Das heißt: Das Immunsystem reagiert auf Stoffe, die dem eigentlichen Allergen, z. B. Pollen, in ihrer Struktur sehr ähnlich sind. Häufig reagieren zum Beispiel Birkenpollen-Allergiker auf Nahrungsmittel wie Haselnüsse, Mandeln, Äpfel oder Sellerie. Meist sind diese Symptome sehr mild. Es kribbelt, juckt und brennt im Mund.

In Extremfällen kann es jedoch zu einem anaphylaktischen Schock mit Atemnot und Kreislaufproblemen kommen. Ein anaphylaktischer Schock kann insbesondere auch bei Insektengift-Allergikern nach einem Insektenstich auftreten. Dadurch kann es zu lebensbedrohlichen Situationen kommen. Wer zu sehr heftigen allergischen Reaktionen nach Insektenstichen neigt, sollte das mit seinem Arzt besprechen. Dieser kann einen Adrenalin-Pen verschreiben, den der Patient in Notfallsituationen selbst anwendet. „Das Adrenalin wirkt sofort und kann im Ernstfall Leben retten. Nach der Injektion erweitert es in erster Linie die Bronchien und verengt die Blutgefäße, wodurch sich der Kreislauf stabilisiert“, erläutert Ulrich Schlotmann. Für gefährdete Allergiker ist es wichtig, diesen Notfall-Pen immer bei sich zu tragen.

Rechtzeitig um neuen Allergie-Pen kümmern

Zu Beginn des Jahres sollte entsprechend den Angaben in der Packungsbeilage durch das Sichtfenster geprüft werden, ob die Lösung klar und farblos ist, und ob der Pen noch haltbar ist. Ist das Haltbarkeitsdatum überschritten oder läuft es bald ab, sollten sich Betroffene rechtzeitig vom Arzt einen neuen Pen verschreiben lassen. So können mögliche Wartezeiten vermieden werden, da gerade zur Hauptsaison die Nachfrage steigt und es dadurch zu Lieferengpässen kommen kann.

Nach dem Gebrauch ist ein Injektor durch einen neuen zu ersetzen. Für den Fall, dass ein Pen nicht richtig auslöst oder die Dosis eines Pens nicht ausreicht, wird geraten, immer zwei Pens bei sich zu tragen. Zu allen Medikamenten rund um Allergien sowie zur richtigen und sicheren Anwendung eines Allergie-Pens ist eine individuelle Beratung erforderlich, sagt der Apotheker.

