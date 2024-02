Kreis Kleve: Falsche Polizeibeamte fordern Geld am Telefon

Kreis Kleve Die Polizei im Kreis Kleve warnt erneut vor betrügerischen Anrufen. So suchen die falschen Polizeibeamten gezielt nach Senioren.

Die Polizei im Kreis Kleve warnt vor betrügerischen Anrufen von falschen Polizeibeamten.

Am Donnerstag, 8. Februar, erhielt eine 76-jährige Frau aus Geldern mehrere Anrufe von einem falschen Polizeibeamten, der sie zu ihren persönlichen Daten befragte und von einer Vorladung wegen nicht bezahlter Warensendungen sprach. Diese Lügengeschichte hatte sich der Anrufer ausgedacht und sein Opfer wahrscheinlich im Telefonbuch ausgesucht: Vermutlich suchte er nach alt klingenden Vornamen und oft auch nach kurzen Festnetznummern.

Die Täter versuchen in der Regel, die Seniorinnen und Senioren auszufragen, unter Druck zu setzen und zu Zahlungen zu bewegen.

Die Senioren handelte richtig und legte auf

Die 76-Jährige handelte richtig und legte einfach auf. Sie ließ sich auch von weiteren Anrufversuchen des Betrügers nicht irritieren.

Die Polizei rät in solchen Fällen, niemals auf die Forderungen des Anrufers einzugehen, sich nicht in ein Gespräch verwickeln zu lassen und aufzulegen. Es sollten keine persönlichen Daten preisgegeben werden. Die Polizei wird niemals am Telefon nach Geld oder Wertsachen fragen. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sich sofort an die örtliche Polizei wenden.

