Kreis Kleve: „Jede und jeder wird im Arbeitsmarkt gebraucht“

Kreis Kleve Die Jobcenter im Kreis Kleve setzen eine Vermittlungsoffensive des Landes NRW um. Worum Landrat Gerwers Unternehmenschefs bittet.

Der aktuelle Bericht des Jobcenters Kreis Kleve zeigt, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die Bürgergeld beziehen, im Dezember 2023 auf nunmehr 8346 gestiegen ist (plus 207 im Vergleich zum Vormonat). Von den 15.408 Betroffenen sind 11.325 erwerbsfähig – die verbleibenden 4083 Personen sind in der Regel um Kinder. Die Zahl der Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt, die in der Statistik mit einer dreimonatigen Wartezeit erfasst werden, lag im August 2023 bei insgesamt 425. Davon haben 345 Personen eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufgenommen, weitere 80 einen Minijob.

Zur Erfüllung des gesamten Aufgabenspektrums des SGB II wurde im November 2023 ein Betrag in Höhe von etwa 11,1 Millionen Euro aufgewendet. Auf den Kreis Kleve und die Kommunen entfielen hiervon rund 1,37 Millionen Euro für die Kosten der Unterkunft. Im Jahr 2023 lagen die finanziellen Aufwendungen bislang (Januar bis November) bei insgesamt etwa 119 Millionen Euro.

Die aktuellen Regelsätze Zum 1. Januar 2024 sind die Regelsätze im Bürgergeld deutlich um gut zwölf Prozent gestiegen. Alleinstehende/Alleinerziehende erhalten nun 563 Euro (vorher: 502 Euro), Paare je Partner/Bedarfsgemeinschaften 506 Euro (451 Euro), Volljährige in Einrichtungen 451 Euro (402 Euro), Jugendliche von 14 bis 17 Jahre 471 Euro (420 Euro), Kinder von sechs bis 13 Jahre 390 Euro (348 Euro) und Kinder von null bis fünf Jahre 357 Euro (318 Euro) „Im Zuge der Reform wurden die Berechnungen der Regelbedarfe auf eine neue Grundlage gestellt. Hintergrund waren die extrem steigenden Lebenshaltungskosten und Energiepreise“, erläutert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. „Anspruch auf Bürgergeld (Grundsicherung für Arbeitssuchende) haben Menschen, die trotz umfassender Bemühungen keine Arbeit finden oder mit ihrer Arbeit so wenig verdienen, dass ihr Lebensunterhalt nicht gesichert ist.“

„Jobturbo“ der Regierung

Längst ist aus dem Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt ein allgemeiner Arbeitskräftemangel geworden. Viele offene Stellen quer durch alle Branchen und Qualifikationen machen dies deutlich. Dem begegnen Bund und Land mit einem breiten Maßnahmenbündel, das vor Ort durch die Jobcenter umgesetzt wird. Mit einem „Jobturbo“ will die Bundesregierung Geflüchtete schneller in Arbeit bringen. Anerkannte Geflüchtete, die Bürgergeld beziehen und arbeitsfähig sind, sollen enger betreut und gezielter vermittelt werden. Konkret bedeutet das: Wer einen Integrationskurs absolviert hat, soll so schnell wie möglich Arbeitserfahrung sammeln und sinnvoll weiter qualifiziert werden.

Daneben hat das Land Nordrhein-Westfalen mit der „Fachkräfteoffensive NRW“ einen Handlungs- und Aktionsplan entwickelt, um Aktivitäten und Maßnahmen zur nachhaltigen Fachkräftesicherung stärker zu bündeln und wirksam miteinander zu verzahnen. Zudem hat das Land NRW eine „Vermittlungsoffensive“ mit den 18 kommunalen Jobcentern gestartet. Ziel ist es, kurzfristig jeder Person im Bürgergeld, die arbeitsfähig ist, ein konkretes Jobangebot zu unterbreiten.

Zehntausende Stellenangebote in öffentlicher Jobbörse

Dabei greifen die Jobcenter im Kreis Kleve vielfach auf die öffentliche Stellenbörse „MeinJOB Kreis Kleve“ zurück, bei der alle in der Region verfügbaren Stellenangebote gebündelt dargestellt werden. Diese Stellenbörse mit aktuell gut 38.000 Stellenangeboten ist online unter www.meinjob-kreis-kleve.de abrufbar. Sie enthält verschiedene Filtermöglichkeiten.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kreis Kleve: Frostnächte kommen - frieren jetzt die Wiesen zu?

Kleve: Zäune weg für einen Nationalpark Reichswald? Der Faktencheck

Kleve: Der fünfte Automatenkiosk eröffnet in Kleve

Kranenburg: Teures Auto landete im Wassergraben

Kalkar: Container für Flüchtlinge sind bald bezugsfertig

Die Jobcenter im Kreis Kleve bieten sowohl den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern als auch den Kundinnen und Kunden finanzielle Fördermöglichkeiten an – auch, um den Anreiz zur Aufnahme einer Beschäftigung zu erhöhen. Hierdurch soll dem akuten Personalmangel in den Unternehmen entgegengewirkt werden. Je nach Qualifizierung oder Vorbildung der Kundin oder des Kunden kann auch eine Vermittlung in Tätigkeiten im Helferbereich in Betracht gezogen werden.

Landrat appelliert an Chefs und Chefinnen

„Jede und jeder wird im Arbeitsmarkt gebraucht“, bringt Landrat Christoph Gerwers die Vermittlungsoffensiven auf den Punkt. Bei seinen Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern wirbt er darum, angesichts des Personalmangels auch Neuzugewanderte ohne fließende Deutschkenntnisse einzustellen. „Diese Menschen sind oft hoch motiviert und ein Gewinn für jeden Betrieb.“ Er appelliert an interessierte Chefs und Chefinnen, sich mit dem Arbeitgeberservice der Jobcenter im Kreis Kleve in Verbindung zu setzen, gerne per E-Mail an: arbeitgeberservice@kreis-kleve.de.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Rees: Neuer Fahrradladen kommt nach Rees

Rees: Diese Schulbusregelungen gelten jetzt auf dem Deich bei Haffen

Emmerich: Der Mängelmelder wird von den Bürgern gut genutzt

Emmerich/Rees: Diese Regelungen gelten bei Ferienwohnungen

Isselburg: Höhere Gebühren für 2024

Kreis Kleve: Kalte Frostnächte angesagt - frieren jetzt die Wiesen zu?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland