Kreis Kleve: Kreisverband Heimatpflege hat Ziele für 2024

Kreis Kleve Der Vorstand des Kreisverbandes für Heimatpflege hat sich über Themen für 2024 ausgetauscht. Der Stand zum Nationalpark Reichswald.

Der Kreisverband Kleve für Heimatpflege ist erstmals nach den jüngsten Vorstandswahlen zu einer Vorstandssitzung zusammen gekommen, in der die Eckpfeiler für 2024 eingeschlagen wurden.

Nach der Begrüßung durch den neuen Vorsitzenden Hubert Lemken wurden zunächst organisatorische Änderungen, bedingt durch die Wahl von drei neuen Vorstandsmitgliedern, beschlossen und die Überarbeitung des Internetauftritts des Verbandes vereinbart. Strukturelle Verbesserungen wurden bezüglich der Abwicklung des Jahresabschlussfestes sowie der Durchführung der verbandseigenen Wettbewerbe erörtert. So sollen unter anderem verstärkt Jugendliche und Kinder in die verbandseigenen Wettbewerbe eingebunden werden. Dabei geht es vor allem darum, Kinder an die Themen Garten, Natur, Landschaftspflege, Klima und Heimatkunde heranzuführen. Durch eine rechtzeitige Kommunikation mit den Ortsvereinen will der Vorstand diese Themen auch dort etablieren.

Nationalpark Reichswald: Stärken-Schwächen-Analyse abwarten

Zum Thema Nationalpark Reichswald will der Kreisverband Kleve für Heimatpflege zunächst die durch den Naturbeirat geforderte Stärken-Schwächen-Analyse des Kreises Kleve abwarten, um dadurch den Gesamtkomplex besser bewerten zu können.

Zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft hat der Kreise Kleve für 2024 seine Beteiligung signalisiert. Der Kreisverband wird sich, wie in all den Jahren zuvor, auch diesmal an der Durchführung des Wettbewerbs beteiligen, wie zum Beispiel durch die Mitwirkung von 4 Heimatfreunden in der Kreisbewertungskommission. Der Kreisverband Kleve für Heimatpflege ruft alle Dörfer auf, sich – wenn eben möglich – am Wettbewerb zu beteiligen. Die positiven Ergebnisse bei den Teilnehmerdörfern früherer Jahre zeigen deutlich, welche großen Vorteile sich für die Dorfgemeinschaften durch diesen Wettbewerb ergaben.

Als neuer Service für die Mitgliedsvereine will der neue Vorstand die angebotenen vielfältigen Vorträge des Landesverbandes NRW ebenso nutzen wie Vorschläge aus den Reihen der Ortsvereine und damit das Vortragsangebot wesentlich erweitern. Die neue Liste wird – ständig überarbeitet durch die neue Geschäftsführerin - im Internet abrufbar sein.

Neues Bäume-Buch erscheint Anfang des Jahres

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Schenkenschanz im Video: Klever Dorf jetzt nur noch per Fähre erreichbar

Emmerich/Kleve/Rees/Kalkar:

Kranenburg: Feuerwerksverkauf begrenzt – Chaos in Wyler erwartet

Hochwasser: Tierpark Weeze überschwemmt – Tiere evakuiert

Das Buch „Bäume – Gestern-Heute-Morgen“ aus der Feder des stellvertretenden Vorsitzenden wird derzeit gedruckt und Anfang des Jahres den Mitgliedsvereinen und allen Interessierten zugänglich sein. Das reich bebilderte Buch hat einen Umfang von 140 Seiten; der Verkaufspreis werde unter zehn Euro liegen.

Die Pflanzung der Bäume als Dank an die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder wird, wie auf der Mitgliederversammlung 2023 beschlossen, im Frühjahr nächsten Jahres durchgeführt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland