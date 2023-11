Kreis Kleve: Qualifikation für Kinder- und Jugendgruppen

Kreis Kleve Der Kreis Kleve bietet eine Qualifikation für Gründung, Leitung und Moderation von Kinder- und Jugendgruppen an. Das wird vermittelt.

An insgesamt sechs Wochenendtagen im Januar und Februar 2024 findet für Leiterinnen und Leiter von Jugendgruppen eine Gruppenleitergrundschulung (JuLeiCa-Schulung) statt. Teilnehmer erhalten durch den Kurs die grundlegende Qualifikation für die Gründung, Leitung und Moderation von Kinder- und Jugendgruppen.

Der Kurs findet am 13. und 14. Januar, am 27. und 28. Januar sowie am 17. und 18. Februar in der Jugendherberge Xanten, Bankscher Weg 4 statt. Eine Teilnahme an allen sechs Tagen ist verpflichtend. Mitmachen können Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren, die ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit im Zuständigkeitsbereich der Kreisjugendämter Kleve und Wesel sowie der Stadtjugendämter Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Wallfahrtsstadt Kevelaer und Kleve aktiv sind. Die Kosten pro Person liegen bei 60 Euro ohne Übernachtung und 100 Euro mit Übernachtung.

Anmeldung und weitere Fragen

Die Anmeldung erfolgt über das Online-Formular unter www.kreis-kleve.de (Suchbegriff: Schulungsprogramm Jugendarbeit – Blick über den Zaun). Fragen zur JuLeiCa beantwortet das Team Jugendförderung des Kreises Kleve unter der Telefonnummer 02824/97192-00 oder per E-Mail an jugendpflege@kreis-kleve.de.

