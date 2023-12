Kreis Kleve: Schüler lernen, wie sie Apfelbäume veredeln

Kreis Kleve Der Verein Likk bietet Kurse an, wie man kontrolliert Apfelsorten vermehrt. Speziell für Schulen. Eine Anmeldung ist jetzt möglich.

Wer das Experiment wagt und Apfelkerne seines Lieblingsapfels aussäht, muss erst einmal ein paar Jahre warten bis die ersten Früchte wachsen und wird sich dann wundern, dass diese möglicherweise ganz anders aussehen und schmecken als der Lieblingsapfel. Wenn man eine Apfelsorte (bei den meisten anderen Obstarten ist es genauso) vermehren will, dann tut man das meistens durch die Technik der Veredlung (landläufig Pfropfen genannt).

Früher wussten viele, wie sie Obstbäume veredeln

Die ältesten Hinweise, dass Menschen diese Technik anwenden, wurden in Mesopotamien gefunden und reichen mehrere Jahrtausende zurück. In unserer Zeit sind es nur noch wenige spezialisierte Baumschulen, die Obstbäume selber veredeln. Doch noch vor drei oder vier Generationen gab es zahlreiche Menschen, die wussten, wie es geht: von der Bäuerin, die den hofnahen Bongert (Baumgarten) pflegte, über den Apotheker oder Pfarrer, mit einer eigenen kleinen Baumschule nebenbei, bis hin zum Städter, der im Schrebergarten einige Obstbäume zur Selbstversorgung anpflanzen wollte. Nur so wurden in den vergangenen Jahrhunderten alle neu entstandenen Sorten vermehrt und erhalten – beim Apfel sind dies in Deutschland hunderte verschiedene und viele weitere aus anderen Ländern, die schon seit Generationen europaweit ausgetauscht wurden.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich/Rees: Das hat Sie 2023 am meisten interessiert

Emmerich: Clemens Meyer erschafft Krippe aus Stahlfiguren

Kreis Kleve: Pflegende Angehörige haben Anspruch auf Pflegegeld

Emmerich: Kunsthandlung Kappelhoff schließt in 2024

Isselburg: Mutmaßlicher Bankräuber ist gefasst

Der Verein Likk widmet sich seit vielen Jahren der Anlage neuer Obstwiesen, der Pflege alter Bongerte und dem Aufspüren und Erhalt alter Obstsorten. Gerade für den Erhalt spannender Sorten – die oftmals gar nicht mehr in Baumschulen erhältlich sind – ist es wichtig, dass viele Menschen mitmachen und im besten Falle auch selbst veredeln können. Eine schöne Erfahrung ist es allemal etwas eigenes wachsen zu sehen.

Kostenloses Veredelungsprojekt mit kleiner Sortenschau

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kreis Kleve: Pflegende Angehörige haben Anspruch auf Pflegegeld

Kleve: In Kellen werden neue Baugrundstücke zum Verkauf angeboten

Uedem: Für die Tafel ist es immer schwieriger an Lebensmittel zu kommen

Kranenburg: Polizei warnt vor bewaffnetem Dieb auf der Flucht

Neben Veredlungskursen für eine breite Öffentlichkeit, bietet der Likk im kommenden zeitigen Frühjahr exklusiv weiterführenden Schulen im Kreis Kleve ein kostenloses Veredlungsprojekt mit kleiner Sortenschau an. Dazu kommt ein pädagogisch geschulter Mitarbeiter des Vereins ein bis zweimal an die jeweilige Schule, um nach lockerer theoretischer Einführung ganz praktisch mit Schülern und Schülerinnen Apfelbäume alter Sorten zu veredeln. Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer kann ihren/seinen Baum behalten. Es wird auf schwache Unterlage (der Teil mit den Wurzeln) veredelt, so dass die Bäume nicht zu groß werden und auch im „normalen“ Hausgarten einen Platz finden können.

Interessierte Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schüler:innen können sich bis Anfang Januar unter info@likk.eu um die Teilnahme bewerben, solange Plätze frei sind. Weitere Informationen auf der Homepage www.likk.eu oder auf Anfrage.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland