Kreis Kleve: So finden Jugendliche einen Ausbildungsplatz

Kreis Kleve Die Neuauflage von „Meet Work Match!“ am Berufskolleg Kleve bringt Jugendliche und Betriebe zusammen. Wann die Anmeldung startet.

Erfolgsmodell „Meet Work Match!“: Das Berufskolleg Kleve hat ein Format entwickelt, das Jugendliche und Ausbildungsbetriebe über ein gemeinsames Tun zusammenbringt. Am Mittwoch, 20. März, findet die Neuauflage von „Meet Work Match!“ statt. Alle Jugendlichen im Kreis Kleve können sich ab dem 26. Februar anmelden.

Kurz vor dem Schulabschluss

Welcher Beruf passt am besten zu mir? In welchem Betrieb werde ich glücklich? Diese Fragen hat sich Dawid Wieczorek vor einem Jahr gestellt – wie so viele Jugendliche, die kurz vor dem Schulabschluss stehen und einen Beruf wählen müssen.

Der 17-Jährige stand vor dem Abschluss am Förderzentrum Grunewald in Emmerich und war auf Ausbildungsplatzsuche. „Ich wusste nicht genau, welche Berufsausbildung am besten zu mir passt und was in der Berufsschule auf mich zukommt. ,Meet Work Match!‘ kam da genau richtig.“ Jetzt macht Dawid Wieczorek ein Einstiegsqualifizierungsjahr bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Emmerich und beginnt im August auch die Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice.

Zahlreiche Berufe werden in Kleve vorgestellt. Foto: Natascha Verbücheln / Berufskolleg Kleve

Praxisorientierte Workshops in kleinen Gruppen

Das Konzept von „Meet Work Match!“ rückt praxisorientierte Workshops in kleinen Gruppen in den Mittelpunkt. Im gemeinsamen Tun und über die ersten gewonnenen Einblicke in einen Beruf entstehen natürliche Gesprächsanlässe. „Durch kleine Gruppenkonstellationen und die praktische Aufgabe ist die Kontaktaufnahme zu den Ausbildern niederschwellig und erste Bewerbungsgespräche erfolgen fast automatisch“, erklärt Annette Vogt, stellvertretende Schulleiterin des Berufskollegs Kleve. Die Jugendlichen können in einer lockeren Atmosphäre individuelle Fragen zum Beruf klären, etwas über die Betriebe erfahren und auch über ihr Engagement im Workshop einen positiven Eindruck hinterlassen.

Nicht nur für die Jugendlichen bietet das Format einen Mehrwert. Auch die teilnehmenden Betriebe profitieren, da sie potenzielle Auszubildende kennenlernen können. „Es ist eine tolle Plattform, bei der man persönlich und ungezwungen in den Austausch kommt. Unseren Beruf kann man recht schwer beschreiben, dabei helfen die praktischen Arbeitsphasen sehr. Hierbei hat man direkt ein Gesprächsthema und man kommt in ein lockeres Gespräch mit den Teilnehmenden, die sich viel offener zeigen als auf einer klassischen Ausbildungsmesse. Zudem sehe ich sofort, wer zwei linke Hände hat“, sagt Gerrit Flaig, Ausbilder der angehenden Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei Omexom.

Es ist eine tolle Plattform, bei der man persönlich und ungezwungen in den Austausch kommt Gerrit Flaig - Ausbilder bei Omexom

Mehr als 100 Betriebe sind dabei

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist ab Montag, 26. Februar, über die Schulhomepage möglich. Schirmherr der Veranstaltung ist Landrat Christoph Gerwers: „,Mit Meet Work Match!‘ wirbt das Berufskolleg Kleve in innovativer Weise für die betriebliche Ausbildung im dualen System. Dieser Aktionstag ist ein modernes ‚Aushängeschild‘ des Berufskollegs.“

Zurzeit bereiten die Berufsschullehrkräfte des Berufskollegs für rund 50 Berufe Workshops vor und besprechen mit den teilnehmenden Betrieben die Einbindung von Auszubildenden und Ausbildern. Mehr als 100 Betriebe aus den Bereichen Agrarwirtschaft, Gastronomie, Pflege, Sozialwesen, Technik, Wirtschaft und Verwaltung haben sich bereits angemeldet und werden freie Ausbildungsplätze oder Praktika mitbringen. Schon jetzt können sich alle interessierten Jugendlichen im Kreis Kleve auf der Homepage des Berufskollegs über die Angebote informieren.

Das bietet das Rahmenprogramm

Zudem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Informationen rund um die Bewerbung, den Einstieg ins Berufsleben, über ein duales Studium und staatliche Ausbildungen. Der Schulleiter des Berufskollegs Kleve, Peter Wolters, wirbt für eine breite Teilnahme: „Wir haben das Know-how, die Ausstattung und die bewährte Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben, um Berufe in praktischen Workshops authentisch und didaktisch ansprechend zu vermitteln. Die ersten Durchgänge waren bereits ein voller Erfolg. Daher hoffen wir, dass dieses Mal noch viel mehr Jugendliche das Angebot wahrnehmen.“

Anmeldung und Information unter www.berufskolleg-kleve.de/meet-work-match.

