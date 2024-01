Kreis Kleve: Telekom verspricht bessere Mobilfunkversorgung

Kreis Kleve Ein neuer Standort und zwei Erweiterungen mit 5G für einen verbesserten Mobilfunk: In welchen Städten die Telekom investiert hat.

Die Mobilfunkversorgung im Kreis Kleve ist jetzt noch besser, das verspricht die Deutsche Telekom. Das Unternehmen hat dafür in den vergangenen zwei Monaten in Goch, Rees und Straelen einen Standort neu gebaut und zwei mit 5G erweitert. „Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Kreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich“, so die Telekom.

Das Unternehmen betreibt im Kreis Kleve jetzt 146 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei nahezu 100 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 33 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 54 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.

Kommunen und Eigentümer können Flächen vermieten

Hierbei ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Deutsche Funkturm wenden: www.dfmg.de/standortangebot. Die Deutsche Funkturm baut die Mobilfunkstandorte der Telekom.

Wer mehr über die Verfügbarkeit von Mobilfunk an seinem Wohnort erfahren will, kann sich unter www.telekom.de/netzausbau informieren.

