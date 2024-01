Kreis Kleve: Volksbank Kleverland füllt den Spendentopf auf

Kreis Kleve Fürs Crowdfunding gibt die Volksbank Kleverland 10.000 Euro. Jeder kann in der Gruppenfinanzierung sein Lieblingsprojekt unterstützen.

„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“, so simpel die Aussage, so sehr steht sie doch auch für eine herausragende Eigenschaft der genossenschaftlichen Idee: die Kraft der Gemeinschaft. So setzt die Volksbank Kleverland die Erfolgsgeschichte Ihrer Crowdfunding-Plattform www.viele-schaffen-mehr.de/volksbank-kleverland auch im neuen Jahr fort und füllt den Spendentopf erneut mit 10.000 Euro für soziales Engagement und gemeinnützige Zwecke auf.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Bedburg-Hau/Kreis Kleve: Landgasthof Westrich bietet jetzt Hochzeiten draußen – wo das noch geht

Kleve: Kerzenhaus in der Innenstadt hat nach einem Brand geschlossen

Kleve: Das erwartet die Besucher im Tiergarten bei China Lights

Kreis Kleve: Was es mit der Volkszählung Mikrozensus auf sich hat

Seit Beginn der Aktion im Jahr 2015 konnten schon über 100 Projekte verwirklicht werden und es wurden über 275.000 Euro gesammelt und das schon zu Zeiten, wo den meisten Menschen Crowdfunding noch kein Begriff war. „Wir haben hier einen innovativen Weg gefunden, den genossenschaftlichen Gedanken aktiv und greifbar in die Region zu bringen, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern sowie eine nachhaltige Förderung der Menschen vor Ort zu erreichen. Jeder kann seine Lieblingsprojekte mit kleinen oder großen Beträgen unterstützen und so eine Umsetzung ermöglichen“, so Frank Ruffing, Vorstandsvorsitzender der Volksbank.

Diesmal Spenden für Sportvereine

Außerdem hat die Volksbank allein im Jahr 2023 insgesamt mehr als 100.000 Euro an Vereine und andere gemeinnützige Organisationen gespendet und wird das auch in diesem Jahr fortführen. Der Schwerpunkt der Förderung liegt dann bei den Sportvereinen im Kleverland.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland