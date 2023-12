Am Sonntagabend wird es im Kreis Kleve voraussichtlich schneien.

Wintereinbruch Kreis Kleve: Wann der Schneefall am Sonntag einsetzen soll

Kreis Kleve Am Sonntag kommt Schnee an den Niederrhein. Womit Meteorologe Hubert Reyers rechnet und wann Autofahrer besonders aufpassen müssen.

Nach dem Wintereinbruch vor allem in Süddeutschland muss sich auch der Niederrhein ab dem frühen Sonntagabend, 3. Dezember, auf Schneefall einstellen. Hobby-Meteorologe Hubert Reyers aus Kellen rechnet damit, dass am Nachmittag die Bewölkung zunimmt und ab 17 oder 18 Uhr Schneefall einsetzt. Dann sollen die Temperaturen wieder auf den Gefrierpunkt sinken.

Glätte am Montagmorgen möglich

„In der kommenden Nacht zieht das Schneefallgebiet nach Mitternacht langsam fort, dabei steigen die Temperaturen im Laufe der Nacht auf ein oder zwei Grad plus an“, so Reyers auf seinem Internetportal wetter-niederhein.de. Autofahrer müssen dann besonders vorsichtig sein: „Der gefallene Schnee wird also regional antauen, trotzdem muss Montagfrüh mit Glätte gerechnet werden, zumindest dort wo nicht gestreut worden ist“, warnt Hubert Reyers.

Montag ziehen dann nach einem meistens trockenen Vormittag am Nachmittag und Abend bei Temperaturen von drei oder vier Grad Regen- oder Schneeregenschauer durch.

