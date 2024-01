Kreis Kleve: Wie Fahrraddiebe ein E-Bike häufig knacken

Kreis Kleve Die Klever Kreispolizeibehörde erklärt, wird heutzutage Fahrräder gestohlen werden und wie die Diebe im Kreis Kleve verfolgt werden.

Der Diebstahl von Fahrrädern hat im Jahr 2022 sprunghaft zugenommen. Wie viele E-Bikes sich darunter befinden, wird in der Polizeistatistik nicht festgehalten. Die meisten Räder im Kreisgebiet werden in Kleve gestohlen. „Brennpunkte sind üblicherweise der Bahnhofsbereich und die Abstellorte an weiterführenden Schulen“, so die Polizei.

Es muss ein gutes Fahrradschloss sein

Doch wie gehen die Diebe heute zu Werke? Die Polizei berichtet, dass das Durchtrennen der Schließvorrichtung die häufigste Art ist, um ein Fahrrad zu stehlen. „Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Diese sollten groß genug sein, um das Rad an einem festen Gegenstand anzuschließen, zum Beispiel an einem Fahrradständer oder Laternenpfahl“, so die Polizei im Kreis Kleve. Die Beamten raten zudem: „Achten Sie beim Kauf auf Qualität. Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material, zum Beispiel durchgehärtetem Spezialstahl. Schließen Sie das Rad mit dem Fahrradrahmen immer an einem fest verankerten Gegenstand an, zum Beispiel einem Fahrradständer, auch wenn Sie nur kurz abwesend sind.“

In der eigenen Garage oder dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses sollte das Rad an einem Maueranker befestigt sein, um es vor Diebstahl zu schützen.

Akkus unbedingt abnehmen

Interessant sind für Diebe nicht nur die Fahrräder, sondern bei E-Bikes auch die Akkus. Allerdings gibt es hierzu keine Zahlen, wie häufig nur die Akkus gestohlen werden. Die Polizei rät dazu, alle wertvolle Zubehörteile wie den Akku unbedingt mitzunehmen. „Ohne Akku ist das Rad praktisch wertlos. Ist Ihnen das zu umständlich, sichern Sie den Akku unbedingt mit einem zusätzlichen stabilen Schloss gegen Diebstahl“, so die Polizei.

Wenn ein Fahrrad gestohlen wurde, sollte es unbedingt bei der Polizei angezeigt werden. Nur so könne man einen Abgleich mit den gefundenen Fahrrädern erfolgen. „Wichtig hierfür ist ein Fahrradpass, der beim Kauf ausgestellt werden kann. Das als gestohlen gemeldete Fahrrad wird mit allen Informationen aus dem Fahrradpass in der polizeilichen Sachfahndung ausgeschrieben.“

GPS-Tracker seien sinnvoll

„Ermittlungsansätzen und Hinweisen wird durch die Kriminalpolizei nachgegangen, beispielsweise wenn es einen GPS-Tracker am Rad gibt oder falls es eine Videokamera in der Nähe gibt, die die Tat aufgezeichnet haben könnte. Natürlich auch anderen Hinweisen von Zeugen. In einigen Fällen kommt es dann auch zu einer Öffentlichkeitsfahndung, durch die man sich Hinweise auf den Tatverdächtigen erhofft“, so die Polizei.

