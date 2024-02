Kreis Kleve: Wie wird das Wetter an Karneval, Herr Reyers?

Die NRZ fragte den Meteorologen vom Niederrhein, Hubert Reyers, inwieweit er das Wetter für die Karnevalstage schon vorhersagen kann.

Ein großes Hin und Her der Luftmassen macht es dem Meteorologen vom Niederrhein, Hubert Reyers, nicht leicht, eine Vorhersage für die jecke Zeit zu treffen. „Über uns liegen Luftgegensätze zwischen Norddeutschland und Süddeutschland und wir sind mittendrin. Die Frage ist, wie und wo sich die Grenze ausbildet. Nach jetzigem Stand wird es in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag am kühlsten sein. Danach wird es wieder milder. Wieviel Regen fällt oder ob sogar Schneeregen dabei ist, lässt sich jetzt noch nicht sagen.

Der Sturm erreicht am Dienstagabend seinen Höhepunkt mit 75 Stundenkilometern und kommt nicht noch einmal stärker zurück“, ist Reyers überzeugt. Zu Altweiber gibt einen kräftigen Dauerregen, sagt er der NRZ und schreibt er auf seiner Internetseite wetter-niederrhein.de. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 5 Grad, damit erwartet die Narren ein nass-kalter Tag. Erst am Abend und in der Nacht zu Freitag gelangt mildere Luft an den Niederrhein.

In den nächsten Tagen wird Hubert Reyers hier an dieser Stelle die Wettervorhersage für die Karnevalstage jeweils aktuell präzisieren können.

