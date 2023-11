Bei dem schweren Unfall in Kalkar, wo ein Lkw vor einen Baum fuhr, wurden zwei Männer schwer verletzt, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Schwerer Unfall in Kalkar Lkw kracht vor Baum, ein Schwerverletzter in Lebensgefahr

Kalkar. Am Donnerstag, 23. November, kam es gegen 11.50 Uhr an der Appeldorner Straße in Kalkar zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei kam ein Lkw,der die Appeldorner Straße in Fahrtrichtung Rheinstraße befuhr, nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision wurden sowohl der 52-jährige Fahrer aus Kalkar als auch sein 21-jährige Beifahrer aus Kranenburg schwer verletzt.

Beim Beifahrer, der durch die Feuerwehr aus dem Fahrerhaus des Lkws befreit werden musste, kann nach aktuellem Stand Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Appeldorner Straße, war zwischen der B67 und der Rheinstraße über mehrere Stunden gesperrt.

Für die Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve vor Ort, während die Angehörigen der beiden Lkw-Insassen durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut wurden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland