Markt Kalkar: Historische Marktsteine als Weihnachtsgeschenk

Kalkar Künstler Christoph Wilmsen-Wiegmann hat 50 Kalkar Marktsteine in kleine Skulpturen verwandelt. Darum sind sie ein besonderes Geschenk.

In einer kleinen Feierstunde werden am Dienstag, 19. Dezember, um 17 Uhr die 50 historische Marktsteine auf dem Marktplatz in Kalkar präsentiert. Die Steine werden dann nicht mehr neu verlegt, sondern von Künstler Christoph Wilmsen-Wiegmann bildhauerisch bearbeitet. Wilmsen-Wiegmann hat kleine Steinskulpturen und Erinnerungsstücke geschaffen. Die Kosten pro Stein belaufen sich auf 120 Euro. Die Marktsteine werden im Städtischen Museum und in der Galerie am Markt gezeigt.

Die Marktsteine aus Kalkar. Foto: Christoph Wilmsen-Wiegmann

Wer einen Marktstein für 120 Euro kaufen möchte, der unterstützt damit die Kultur in Kalkar. Das Geld ist für Kulturprojekte gedacht. Ausgewählte Marktsteine werden bis Mitte Januar 2024 im Museum Kalkar, Grabenstraße 66, und im studio 20.21/Galerie am Markt 6 präsentiert. Anfragen unter: tik@kalkar.de

Wilmsen-Wiegmann hat 50 historische Marktsteine mit Hammer und Meißel sensibel bearbeitet. Die ausgeformte konkave Oberfläche offenbart nach einer Politur die Entstehungsgeschichte der Erdkruste und verweist mit ihren Zeichnungen, Chiffren, Bildern und Lebenslinien auf einst verschlossene Welten.

Jeder Stein ist ein unikat

Die Herkunft der Steine, sie stammen aus Schweden und Norwegen, aus der Eifel, aus dem Maingebiet, dem Westerwald und aus dem Flussbett von Rhein und Maas, bezeugen Kalkars lebendige Handelsbeziehungen von Beginn an. Die ursprünglich seit Jahrhunderten durch Spuren der Marktbesucher modellierte und sanft gerundete Fläche, ist nach unten gekehrt und bildet die Basis für diese Skulptur. Wer also immer die Stadt Kalkar bis in jüngster Vergangenheit besucht hat, ist eingebunden in dieser skulpturalen Formfindung und lebendigen Stadtgeschichte.

Jeder Stein ist ein Unikat. In den Händen gewogen und mit den Augen betrachtet, kann man diese ehemaligen Marktsteine auch in zehnfacher Größe denken – als Steintisch, ein Ort der Begegnungen und Gespräche

Die Steine der Edition wurden im Rahmen der Baumaßnahme - Aufnahme und Neuverlegung des Pflasters, neue Gestaltung des historischen Marktes - aussortiert, da sie zu groß und zu schwer für die neue handverlesene Pflasterung waren. Die Steine konnten mit ihren Oberflächen und Formungen nicht in die Neuverlegung angepasst werden; sie wurden gesichert, gelagert, gesäubert – und sind durch die künstlerische Bearbeitung nun als Einzelstücke der Edition Marktsteine markiert: im Sinne einer Steinverwandlung.

