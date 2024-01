Nach Brand: Kerzenhaus in Klever Innenstadt hat geschlossen

Kleve Nach dem verheerenden Brand vor Weihnachten muss auch die Filiale in der Großen Straße aufgegeben werden. Was das für Kleve bedeutet.

Neues Publikum sollte erschlossen werden, so hieß es zur Eröffnung im August 2022, „und natürlich wollen wir die Klever zurückgewinnen, die die Qualität des Kerzenhauses gewohnt waren“, wie Geschäftsführer Thomas Bloemen sich in der NRZ äußerte.

Filiale hat geschlossen

Doch die Vorzeichen haben sich geändert, nicht zuletzt wegen des katastrophalen Brandes im Stammhaus in Hasselt am Tag vor Heiligabend. Schon nach dem Brand äußerte sich der Chef, was die Zukunft der Filiale in der Großen Straße angeht, sehr zurückhaltend. Seit heute steht fest: Diese Zukunft wird es nicht mehr geben. Die Filiale des Kerzenhauses in der Klever Innenstadt hat ab sofort geschlossen.

Der Brand vor Weihnachten im Kerzenhaus Hasselt hat das Unternehmen schwer getroffen. Foto: Michael Hendricks / Kleve

Für die im Augenblick gebeutelte Haupteinkaufsmeile der Stadt (siehe auch: Kleve hat bald nur noch zwei Metzger) ein weiterer Einschlag. Gerade im von Passanten hochfrequentierten Bereich zwischen der Einmündung Kavarinerstraße und dem Fischmarkt gibt es mittlerweile einige Leerstände, die zum Teil auch schon länger Bestand haben (Backwerk, Jeanstown). Das gestern zugleich Ingo Marks sein ca. 100. Geschäft eröffnete – den Automatenkiosk Snack & more – lässt zwar einen Leerstand verschwinden, es ist aber zu befürchten, dass dieses Ladenlokal nicht unbedingt zur Steigerung der ästhetischen Qualität des Innenstadtbereichs beiträgt. Und über allem schwebt noch das Damoklesschwert der Galeria-Insolvenz.

Kerzenhaus bot hochwertige Deko-Artikel

Das Kerzenhaus bot auf 120 Quadratmetern Verkaufsfläche Kerzen und hochwertige Dekorationsartikel – zum Beispiel von Gilde – an. Ursprünglich war die Filiale nur als Pop-up-Store für die umsatzstarken Monate vor Weihnachten geplant gewesen, doch dann entschied sich Geschäftsführer Thomas Bloemen um und schloss einen längerfristigen Mietvertrag ab. „Die Entscheidung fiel relativ spontan“, sagte er damals. „Aber der Plan, nach Kleve zurückzukehren, lag immer in der Schublade.“

Der Großbrand vor Weihnachten machte alle Pläne zunichte. Das Stammhaus im Industriegebiet in Hasselt wurde binnen weniger Stunden ein Raub der Flammen, nachdem vermutlich eine defekte Heizungsanlage das natürlich leicht brennbare Inventar entzündet hatte. Der Unternehmer fand in einer leer stehenden Halle in der Nachbarschaft provisorischen Unterschlupf und ist nun bemüht, das Kerngeschäft aufrechtzuerhalten. Allein 80 Kirchen im Umland hatten sich vom Klever Kerzenhaus mit Leuchtmitteln versorgen lassen. Für die Filiale in Kleve waren nicht mehr genug Ressourcen vorhanden – also Kerzen aus nach 16 Monaten und 17 Tagen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kranenburg: Ex-Rektor empfängt Orden – trotz Sexismusskandal

Kreis Kleve: Diesen Service bietet die Caritas zum Stromsparen

Kleve: Abschied von Willi Holtermann – das sagen die VHS-Kollegen

Weeze: Flughafen Bilanz – 1,6 Millionen Fluggäste in 2023

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland